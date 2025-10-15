  • 15.10.2025, 11:22:32
  • /
  • OTS0098

AVISO: „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“

Bundesministerin Tanner präsentiert neues Fach- und Sachbuch für Kinder

Wien (OTS) - 

Am Freitag, dem 17. Oktober, wird an den Mittelschulen Kopp 1 und 2 das neue Fach- und Sachbuch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“ vorgestellt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Generalsekretär Martin Netzer vom Bundesministerium für Bildung sowie die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs werden an dieser Veranstaltung teilnehmen. Der Inhalt, die Grafiken und das Layout stammen von Experten aus den Reihen des Bundesheeres. Externe Gutachter begleiteten das Projekt „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 16. Oktober unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at wird erbeten.

Ablauf:

09:00 Uhr:

Vortrag für Schülerinnen und Schüler

Ab 11:00 Uhr:

Begrüßung durch Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs

Präsentation des Buchprojektes durch Brigadier Stefan Kirchebner

Ansprache Generalsekretär Martin Netzer

Ansprache Bundesministerin Klaudia Tanner

11:30 Uhr:

Lesung aus dem Buch

11:45 Uhr:

Übergabe der Bücher und Fototermin

12:00 Uhr:

Medientermin, „Kostprobe aus der Truppenküche“ mit Buch-Team

13:00 Uhr:

Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort
Ab 10:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang der Mittelschulen Kopp 1 und 2,
Koppstraße 110, 1160 Wien.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright