AVISO: „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 17. Oktober, wird an den Mittelschulen Kopp 1 und 2 das neue Fach- und Sachbuch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“ vorgestellt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Generalsekretär Martin Netzer vom Bundesministerium für Bildung sowie die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs werden an dieser Veranstaltung teilnehmen. Der Inhalt, die Grafiken und das Layout stammen von Experten aus den Reihen des Bundesheeres. Externe Gutachter begleiteten das Projekt „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine rechtzeitige Anmeldung bis 16. Oktober unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at wird erbeten.

Ablauf:

09:00 Uhr:

Vortrag für Schülerinnen und Schüler

Ab 11:00 Uhr:

Begrüßung durch Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs

Präsentation des Buchprojektes durch Brigadier Stefan Kirchebner

Ansprache Generalsekretär Martin Netzer

Ansprache Bundesministerin Klaudia Tanner

11:30 Uhr:

Lesung aus dem Buch

11:45 Uhr:

Übergabe der Bücher und Fototermin

12:00 Uhr:

Medientermin, „Kostprobe aus der Truppenküche“ mit Buch-Team

13:00 Uhr:

Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort

Ab 10:30 Uhr Treffpunkt beim Eingang der Mittelschulen Kopp 1 und 2,

Koppstraße 110, 1160 Wien.