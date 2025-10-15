  • 15.10.2025, 11:22:03
  • /
  • OTS0097

„Der verlorene Sohn – das überraschende Ende eines Familiendramas?“ in „Schauplatz Gericht“

Am 16. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Seit mehr als zehn Jahren begleitet die „Schauplatz Gericht“-Redaktion einen scheinbar unlösbaren Familienkonflikt in Schönau an der Donau. Ein Streit darüber, wer welche Teile der gemeinsamen Liegenschaft benutzen darf, entwickelte sich zu einem Konvolut an Gerichtsverfahren. Schwere Sachbeschädigungen, Wegweisungen und wüste Beschimpfungen hat „Schauplatz Gericht“ dabei immer wieder mit der Kamera dokumentiert. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand Rudolf M., der mit seiner Mutter, seiner Schwester und deren damaligem Ehemann verfeindet war. Doch zehn Jahre nach dem ersten Lokalaugenschein gibt es eine völlig überraschende Wendung in dem Konflikt, der Sohn und die Mutter kämpfen nun wieder Seite an Seite – gegen den früheren Schwiegersohn. Und auch der Streit um die Liegenschaft könnte durch eine Versteigerung ein Ende finden, wie die aktuelle „Schauplatz Gericht“-Ausgabe „Der verlorene Sohn – das überraschende Ende eines Familiendramas?“ am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zeigt.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright