„Der verlorene Sohn – das überraschende Ende eines Familiendramas?“ in „Schauplatz Gericht“

Wien (OTS) -

Seit mehr als zehn Jahren begleitet die „Schauplatz Gericht“-Redaktion einen scheinbar unlösbaren Familienkonflikt in Schönau an der Donau. Ein Streit darüber, wer welche Teile der gemeinsamen Liegenschaft benutzen darf, entwickelte sich zu einem Konvolut an Gerichtsverfahren. Schwere Sachbeschädigungen, Wegweisungen und wüste Beschimpfungen hat „Schauplatz Gericht“ dabei immer wieder mit der Kamera dokumentiert. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand Rudolf M., der mit seiner Mutter, seiner Schwester und deren damaligem Ehemann verfeindet war. Doch zehn Jahre nach dem ersten Lokalaugenschein gibt es eine völlig überraschende Wendung in dem Konflikt, der Sohn und die Mutter kämpfen nun wieder Seite an Seite – gegen den früheren Schwiegersohn. Und auch der Streit um die Liegenschaft könnte durch eine Versteigerung ein Ende finden, wie die aktuelle „Schauplatz Gericht“-Ausgabe „Der verlorene Sohn – das überraschende Ende eines Familiendramas?“ am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zeigt.