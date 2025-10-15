FPÖ – Berger/Brucker: Milo Rau muss als Festwochen-Intendant sofort entlassen werden!

Wien (OTS) -

„Die antisemitischen und anti-israelischen Äußerungen des Wiener Festwochen-Intendanten Milo Rau sind völlig inakzeptabel. Dass Rau die mit 27 Millionen Euro in den Jahren 2025 und 2026 geförderte Plattform der Wiener Festwochen für israelfeindliche Propaganda missbraucht, ist ein handfester Skandal“, erklären Wiens FPÖ-Stadtrat Stefan Berger und FPÖ-Kultursprecher LAbg. Lukas Brucker.

Berger und Brucker fordern SPÖ-Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf, Rau als Intendanten umgehend zu entlassen. „Der langjährige Staatsoperndirektor Ioan Holender hat zu Recht scharfe Kritik an Kaup-Hasler und ihrem Festhalten an Rau geübt. Es ist höchst an der Zeit, dass sie zur Besinnung kommt und Konsequenzen zieht.“

Die Freiheitlichen fordern, die städtische Förderung der Wiener Festwochen umgehend auf den Prüfstand zu stellen. „Es muss endlich Schluss sein mit dieser selbstgerechten linken Kulturpolitik, die Kunst als Deckmantel für ideologische Botschaften missbraucht. Milo Rau hat als Intendant abgewirtschaftet – er muss weg“, bekräftigen Berger und Brucker.