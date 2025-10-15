Gönn dir Pflege aus der Natur!

Wien (OTS) -

Pflegeprodukte selbst herzustellen, macht Freude, spart Geld sowie Verpackung und bringt den Riesenvorteil genau zu wissen, was drin ist. Die Natur liefert die besten Rohstoffe für wohltuende Körperpflege. DIE UMWELTBERATUNG zeigt in Videos, wie es geht. Wie wär‘s denn mit einem fein duftenden Apfel-Rosen-Deo? Kaffee-Fans können den Kaffeesatz einfach für aromatisches Gesichtspeeling verwenden. Rezepte sind auf www.umweltberatung.at/diy-kosmetik und https://at.pinterest.com/dieumweltberatung/ zu finden.

In der Küche gibt es Grundzutaten für ein selbstgemachtes Deo: ein regionaler Bio-Apfel, Salz und Wasser. Wer mag, holt sich aus der Apotheke ein Fläschchen Bio-Rosenhydrolat dazu – das ist eine wässrige, duftende Lösung, die bei der Gewinnung von Rosenöl entsteht. Um die Arbeitsgeräte und Gefäße zu desinfizieren, wird hochprozentiger Alkohol wie zum Beispiel Wodka benötigt. „Wer sich Pflege aus der Natur gönnt, braucht wenige Zutaten und wenig Zeit für die Herstellung. Das Selbermachen ist nicht nur nachhaltig und kreativ, sondern erfüllt auch mit Stolz“, erklärt Sandra Papes, Naturkosmetikexpertin von DIE UMWELTBERATUNG.

5 Vorteile selbstgemachter Naturkosmetik

Gesund: Natürliche Zutaten sind die beste Wahl für den Körper. Die selbstgemachte Kosmetik verzichtet auf Stoffe, die auf der Haut und in der Umwelt Probleme machen können wie beispielsweise Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder Duftstoffe. Umweltschonend: Die selbstgemachte Kosmetik enthält keine Inhaltsstoffe aus fossilen Rohstoffen, sondern ausschließlich nachwachsende Rohstoffe. Das ist gut für Mensch und Umwelt. Klimaschonend: Die selbstgemachte Kosmetik setzt auf regionale Zutaten, dadurch fallen lange Transportwege weg. Abfallvermeidend: Wer die Fläschchen und Tiegel immer wieder befüllt, spart Abfall. Biodiversitätsfördernd: Die beste Wahl sind Rohstoffe in Bio-Qualität. Die Bio-Landwirtschaft ermöglicht mit ihrer umweltschonenden Arbeitsweise vielfältige Lebensräume für Pflanzen und Tiere.

Einfache Anleitungen

DIE UMWELTBERATUNG bietet auf www.umweltberatung.at/diy-kosmetik und https://at.pinterest.com/dieumweltberatung/ Anleitungen zum Selbermachen von Pflegeprodukten an, zum Beispiel für ein Apfel-Rosen-Deo auf www.umweltberatung.at/diy-apfel-deo oder ein Kaffee-Peeling auf www.umweltberatung.at/diy-kaffeesatz-peeling. Die Zutaten gibt‘s im Supermarkt, Drogeriemarkt, in der Apotheke oder auch in der Natur. Genaues Arbeiten ist beim Selbermachen wichtig: Das Händewaschen davor und das Beschriften der Gefäße danach mit dem Produktnamen und Herstellungsdatum nicht vergessen!

Individuelle Beratung an der Hotline

Zur natürlichen Körperpflege und der Reduktion von Chemikalien im Badezimmer berät DIE UMWELTBERATUNG gerne telefonisch. Die Beratung ist firmenunabhängig und kostenlos.

Information

Individuelle Beratung bietet DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32.

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.

Die Anleitungen für selbstgemachte Kosmetik aus den Büchern „Natürliche Deos aus Wald und Wiese“ und „Grüne Kosmetik“ wurden mit freundlicher Genehmigung der Autorin Gabriela Nedoma auf www.umweltberatung.at/diy-kosmetik veröffentlicht.