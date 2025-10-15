ÖAMTC: E-Auto aus China enttäuscht im Crashtest (+ Fotos, + Videos)

Wien (OTS) -

Die Nachfrage nach Elektroautos steigt – und damit wächst auch das Angebot an leistbaren Modellen, bei denen in Sachen Sicherheit grundsätzlich keine Abstriche gemacht werden müssen. Ein neues Fahrzeug aus China enttäuscht in dieser Hinsicht allerdings schon: Der Dongfeng BOX, ein günstiger Elektro-Kompaktwagen der Dongfeng Motor Corporation, erzielte lediglich drei von fünf Sternen in den umfassenden Tests von Euro NCAP.

ÖAMTC-Techniker Thomas Hava erklärt, wo die größten Schwächen des Dongfeng liegen: "Im Frontalcrash gegen ein anderes Auto versagten mehrere Schweißverbindungen der Karosseriestruktur. Das ist ein ernstes Problem, denn die daraus folgende Deformation der Fahrgastzelle kann eine massive Gefahr für die Insass:innen darstellen." Entdeckt wurde das Problem beim Crashtest gegen eine mobile Barriere, simuliert wurde dabei ein Zusammenstoß mit einem anderen Auto bei 50 km/h. Hava geht davon aus, dass die Gefahr von tödlichen Verletzungen bei höherem Tempo massiv ansteigen würde.

Abgesehen davon wurden zwei weitere Probleme festgestellt: Nach dem Aufprall im beschriebenen Szenario öffnete sich die automatische Türverriegelung nicht, was Rettungskräften im Ernstfall entscheidende Sekunden kosten könnte. "Außerdem baute der Airbag zu wenig Druck auf, was im Test dazu führte, dass der Kopf des Dummies das Lenkrad berührte – und auch das Fehlen eines Schutzes, der beim Seitenaufprall verhindert, dass Lenkende gegen die Tür auf der Beifahrer:innenseite geschleudert werden, muss bemängelt werden", fasst der ÖAMTC-Experte zusammen. Sein Fazit: "Im Vergleich zu anderen kleinen E-Autos zeigt sich der BOX deutlich schwächer: Modelle wie der BYD Dolphin Surf, MINI Cooper E, Lynk & Co 02 sowie die neuen Renault 4 und 5 erzielten vier oder fünf Sterne – ein klares Zeichen für die Sicherheitslücke beim Dongfeng BOX."

E-Auto aus den USA mit fünf Sternen, Chery bessert nach

Der Rest der getesteten Fahrzeuge konnte weitestgehend überzeugen. Positiv hervorzuheben: Der Cadillac Optiq, ein kompaktes Elektro-SUV, konnte mit fünf Sternen und durchwegs guten Ergebnissen punkten – keine Selbstverständlichkeit für ein Fahrzeug aus US-Produktion. Fünf Sterne gab es ferner für Audi Q3, BMW X3, Hongqi EHS5, IM IM5, Mazda 6e und MG MGS6 EV, vier Sterne erreichte der DS N°8.

Ein spezieller Fall ist die Baureihe TIGGO des chinesischen Herstellers Chery: Nachdem bei früheren Tests Probleme mit dem Kopfschutz von Kindern in verschiedenen Seitenaufprall-Szenarien festgestellt und von ÖAMTC und Euro NCAP bemängelt wurden, wurde das System überarbeitet. Die erneute Prüfung bestätigte die Verbesserung – die Modelle TIGGO 7 und TIGGO 8 erhielten nun – genau wie die baugleichen EBRO s700 und s800 – jeweils fünf Sterne. "Eine sehr konstruktive Reaktion des Herstellers – und einmal mehr ein Beweis dafür, wie wichtig unabhängige und strenge Tests im Sinne des Konsument:innenschutzes sind", stellt Hava abschließend klar.

Aviso an die Redaktionen: Bild- und Videomaterial zu dieser Aussendung gibt es demnächst unter www.oeamtc.at/presse, alle Ergebnisse im Detail unter www.oeamtc.at/tests.