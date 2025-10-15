Formel 1 mit Boxenstopp in den Vereinigten Staaten: Der Große Preis der USA im ORF

Wien (OTS) -

Die Königsklasse des Motorsports beginnt seine Amerika-Tour in Austin, Texas. Vom 17. bis zum 19. Oktober 2025 duellieren sich die Fahrer auf dem „Circuit of The Americas“ und haben dabei nur ein Ziel: den Großen Preis der USA. Der ORF überträgt alle Sessions und das Sprint-Rennen am Samstag live – mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz am Mikro und Alina Eberstaller in der Boxengasse.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 17. Oktober:

19.15 Uhr: F1 Erstes Training

23.20 Uhr: F1 Sprint Qualifying

Samstag, 18. Oktober:

18.40 Uhr: F1 Sprint

22.35 Uhr: F1 News

22.55 Uhr: F1 Qualifying

Sonntag, 19. Oktober:

20.15 Uhr: F1 News

20.25 Uhr: F1 Das Rennen

22.55 Uhr: F1 Motorhome

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

Sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on Demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.