  • 15.10.2025, 10:46:35
  • /
  • OTS0080

Lebensmittel per Knopfdruck: PENNY und foodora setzen Expansion fort

Vier neue Liefergebiete, lokale Spendenaktionen & über 250.000 Bestellungen seit Mai 2024

Alexander Gaied, Geschäftsführer foodora Österreich, Johannes Greller, Geschäftsführer PENNY Österreich und Niko Karras Geschäftsführer PENNY Österreich freuen sich über die Expansion in vier neue Liefergebiete.
Wien (OTS) - 

Was als erfolgreiche Zusammenarbeit begonnen hat, geht jetzt in die nächste Runde. Mit 1. Oktober erweitern die Quick-Commerce-Plattform foodora und der österreichische Markendiscounter PENNY ihre Kooperation und liefern in vier weiteren Städten direkt bis vor die Haustür. Ab sofort können Kund:innen in Eisenstadt, Tulln, Baden und Wr. Neustadt bequem per App PENNY Produkte bestellen. Das Erfolgsduo zeigt damit einmal mehr, wie gut schnelle Lieferung und smarter Einkauf zusammenpassen, und feiert den Ausbau mit lokalen Spenden für die Mannschaften des Österreichischen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr.

Damit wächst die digitale Nahversorgung über die Grenzen urbaner Räume hinaus – und erreicht immer mehr regionale Zentren und Gemeinden. Seit Beginn der Partnerschaft im Mai 2024 wurden österreichweit bereits über 250.000 Bestellungen abgewickelt. Im November wird das Liefergebiet auf die Stadt Wels ausgedehnt.

„Wir sehen, dass Quick Commerce längst nicht nur in Großstädten gefragt ist, sondern auch in regionalen Zentren echten Mehrwert bietet. Mit PENNY an unserer Seite bringen wir die Vorteile digitaler Nahversorgung Schritt für Schritt in ganz Österreich – und zeigen, dass moderne Versorgung nicht an Stadtgrenzen haltmacht. Besonders freut mich, dass wir den Launch mit einer Spendeninitiative für das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr verknüpfen können und so auch den sozialen Zusammenhalt vor Ort stärken“, erklärt Alexander Gaied, Geschäftsführer foodora Österreich.

Gemeinsam stark für die Region

Zum Start der neuen Standorte setzen PENNY und foodora auf lokale Aktivierungen in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr. Pro Standort spenden die Partner 200 Euro für die nächste Teamfeier. Damit soll nicht nur die Sichtbarkeit des Angebots erhöht, sondern auch ein Beitrag für jene geleistet werden, die tagtäglich in der Region für die Gemeinschaft im Einsatz sind.

„Seit Mai 2024 sind PENNY und foodora ein ‚perfect match‘ und bauen die digitale Nahversorgung Schritt für Schritt aus. Neu dabei sind jetzt Wr. Neustadt, Baden, Tulln, Schwechat, Eisenstadt – und bald auch Wels. Zusammen wollen wir auch einen Beitrag für die Regionen leisten. Darum setzen wir bei jedem Launch auf lokale Spenden-Initiativen – mir ist wichtig, dass Expansion nicht nur digital spürbar wird, sondern auch ganz konkret vor Ort,“ freut sich Niko Karras, Geschäftsführer PENNY Österreich.

Quick Commerce als neue Form der Nahversorgung

Quick Commerce – die Lieferung von Lebensmitteln, Drogerieartikeln oder Haushaltswaren in rund 30 Minuten – entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Baustein moderner Nahversorgung. Bereits heute werden über foodora rund sechs Prozent der österreichischen Landesfläche beliefert – Tendenz steigend.

Mit der laufenden Expansion und der engen Zusammenarbeit mit PENNY wird ein klares Ziel verfolgt: ein modernes, digitales und zugleich sozial verankertes Versorgungsmodell, das Kund:innen überall in Österreich den Alltag erleichtert.

Über foodora

foodora ist eine der größten Online-Bestellplattformen in Österreich. Auf www.foodora.at oder per App können Kund:innen bei mehr als 6.000 Partner-Restaurants und Shops bestellen und liefern lassen. Seit 2021 liefert foodora unter anderem in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt und Innsbruck auch Lebensmittel und Artikel aus dem Supermarkt und der Drogerie innerhalb kürzester Zeit. Online-Essensbestellungen und Lebensmittellieferungen betreibt. Rund 3.000 Rider stellen über die foodora Plattform Speisen der angesagtesten Restaurants, die keinen eigenen Lieferdienst haben, in Österreich zu.

Über PENNY

PENNY, der Markendiskonter der REWE International AG, feiert 2025 seine Neupositionierung und präsentiert sich mit einem modernisierten Markenauftritt, der den Fokus auf Frische, Regionalität, Preis-Leistung und Qualität setzt. Übersichtlich gestaltete Regalflächen, ansprechende Produktpräsentationen und ein einladendes Ambiente zeichnen den neuen PENNY. Mit über 320 Filialen, mehr als 2.900 Mitarbeiter:innen und einem Sortiment von über 2.000 Artikeln steht PENNY weiterhin für Marken-Qualität zu niedrigen Preisen. An weit über 230 Standorten bietet PENNY eine einzigartige Beratung durch Fleischhauer:innen, bei Obst und Gemüse gilt die Devise „Frische bis zum Kassaschluss“, und Brot sowie Gebäck werden mehrmals täglich frisch im Filialbackofen gebacken. Ergänzt wird das Sortiment durch wöchentlich wechselnde Aktionen. Nachhaltigkeit und Innovation sind zentrale Elemente der Neuausrichtung – so wird in den umgestalteten Filialen besonderer Wert auf Energieeffizienz wie modernste Kältetechnik gelegt. PENNY Kund:innen haben weiterhin Zugang zum größten heimischen Kundenclub, dem jö Bonus Club.

Rückfragen & Kontakt

foodora Österreich
Valentina Rychter
Telefon: 06608980078
E-Mail: presse@foodora.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CAJ

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright