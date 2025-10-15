  • 15.10.2025, 10:39:05
Hergovich: Billig sind nur die Ausreden des Handels

Die Lebensmittelpreise müssen endlich sinken

„Der Geschäftsführer des Handelsverbandes, Rainer Will, behauptet doch tatsächlich, dass die Lebensmittelpreise in Österreich nicht hoch sind. Das kann nur eine originelle und unerwartete Einreichung für den österreichischen Kabarettpreis sein. Sofern es aber die ernsthafte Meinung des Handelsverbandes sein sollte, darf ich die Damen und Herren daran erinnern, dass das Einzige, was im Lebensmittelhandel billig ist, die Ausreden der Handelsvertreter sind“, stellt Kontroll-Landesrat, SPÖ-NÖ-Vorsitzender Sven Hergovich fest.

„Jede Familie in Österreich weiß, dass die Preise im Lebensmittelhandel enorm hoch sind. Dass der Handelsverband die KonsumentInnen nun auch noch mit solchen Fakenews ‚papierlt‘, bringt das Fass zum Überlaufen. Es reicht mit den billigen Ausreden! Entweder der Handelsverband liefert endlich und tut etwas gegen die eigenen ‚Mondpreise‘, oder die Politik muss einschreiten. Egal ob Wettbewerbsbehörde, Kartellrecht, Preiskontrollen und Höchstgrenzen - die Bundesregierung muss handeln.“

