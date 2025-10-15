Teil 2 von Omar Sarsams „Sonderklasse“ und eine neue Ausgabe von „Willst Du mit mir gehen?“

Wien (OTS) -

Gewandert, gelacht und geliebt wird am Freitag, dem 17. Oktober 2025, wenn um 20.35 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON Omar Sarsam mit seiner „Sonderklasse“ in die zweite Runde geht. Um die große Frage „Willst Du mit mir gehen?“ dreht sich wieder alles, wenn um 21.50 Uhr eine neue Folge des gleichnamigen Dating-Formats auf dem Programm steht und diesmal Singer-Songwriterin Ina am Hirschenkogel ihrem Traummann auf der Spur ist.

Mehr zu den einzelnen Sendungen

„Omar Sarsam: Sonderklasse (2)“ (20.35 Uhr, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Nach Jahren der gelebten Praxis als Kabarettist und Arzt verschwimmen für Omar Sarsam manchmal die Grenzen dazwischen. Vollgepackt mit Besonderheiten aus beiden Welten ist er jedenfalls – und reif für die „Sonderklasse“. Die kostet für alle gleich viel, und Humor ist ein Allheil-Wundermittel. So gibt er – natürlich frei erfundene – Ambulanzprotokolle zum Besten: Die Komplikation eines verschluckten Eiswürfels, der nicht wieder rausgekommen ist, zum Beispiel, oder ein Harnwegsinsekt. Omar Sarsam behandelt alle und fürchtet keinen noch so schweren medizinischen Notfall. Er stellt sich der Welt mit Freundlichkeit und Musik. Nur bei achtbeinigen Tieren ergreift er die Flucht.

„Willst Du mit mir gehen?“ (21.50 Uhr, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Ina ist bereit, ihr Herz zu verschenken. Die 22-jährige Singer-Songwriterin ist auf der Suche nach dem Mann, der ihr Herz zum Klingen bringt. Am Hirschenkogel trifft sie auf vier potenzielle Partner. Gabriel aus Laxenburg, der mit seiner aufgeweckten und zugleich nachdenklichen Art überzeugen will, Caire aus Rio de Janeiro zeigt sich beim Partner-Workout sportlich, und der Video-Creator Maximilian beweist Geschick und innere Ruhe beim Kartenhausbau in luftiger Höhe. Für Aufsehen sorgt Überraschungskandidat Adriano aus Wien. Der 24-jährige ehemalige Barkeeper mixt Ina beim Speed-Date einen Liebes-Cocktail. Gemeinsam wird gewandert, gelacht und vor allem ganz viel gefühlt.

Wer schafft es, Inas Herz zu erobern, wenn am Ende nur noch die Frage bleibt: „Willst Du mit mir gehen?“ Moderatorin und Match-Makerin Michelle Pippan begleitet Ina auf ihrem Abenteuer.