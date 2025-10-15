Helga Krismer: „Leistbare Energie darf kein Privileg sein“ – Antworten statt mauern

St. Pölten (OTS) -

„Alles ist Energie! Wird Energie teurer, haben wir Kostentreiber bei der heimischen Produktion vom Brot bis zum Sessel. Wo andere derzeit keine Leistung bringen und mauern, haben die Grünen mit Leonore Gewessler Antworten auf die brennendste Frage“, so die Landessprecherin Helga Krismer in Niederösterreich. Die produzierende Wirtschaft in Niederösterreich leidet unter hohen Energiepreisen, ebenso wie Menschen mit geringeren Einkommen. „Leistbare Energie darf kein Privileg sein, denn alles ist Energie! Rasches Handeln in drei Bereichen entlastet nachhaltig: Strukturänderung bei den Energieversorgern, Netze rasch ausbauen und notwendige Gesetze endlich beschließen. Der 3-Punkte-Plan von Leonore Gewessler ist für Niederösterreich wichtig“, ist Helga Krismer überzeugt.

„Antworten statt mauern, ist die Devise der Grünen Niederösterreich. Es muss Schluss damit sein, dass Landesenergieversorger wie die EVN Übergewinne erzielen, während Familien und Betriebe kämpfen. Diese Gewinne gehören zur Entlastung der Menschen eingesetzt – nicht zum Stopfen des Landesbudgets. Der Taschenspielertrick: Geld aus Haushalten und Betrieben ziehen und in den Länderbudgets geben, muss ein Ende haben.

„Leistbare Energie darf kein Privileg sein! Zur Absicherung des Wohlstands braucht es günstigere Tarife statt fetter Renditen fürs Land. Und zweitens braucht es aus Fairness endlich einen Netzausbaufonds für ganz Österreich. Die neuen Kraftwerke werden mit Sonne und Wind betrieben und stehen meist im Osten. Es ist ein Gebot der Fairness, dass die Länder und Menschen im Osten nicht die gesamte Last des Ausbaus der erneuerbaren Energie stemmen. Und drittens ist das Zaudern und Nicht-Entscheiden der Bundesregierung wie der schwarz-blauen Landesregierung Gift in der aktuellen Gesamtlage. Niederösterreich braucht endlich Entscheidungen bei den Energie-Gesetzen“, schließt Helga Krismer ab.