Resolution der Österreichischen Ärztekammer: Anreize statt Zwang

Der Vorstand der Österreichischen Ärztekammer hat im Rahmen seiner Vorstandssitzung eine Resolution zur aktuellen Debatte rund um Zwangsverpflichtungen bzw. geförderte Studienplätze verabschiedet.

Die Resolution im Wortlaut:

Die Österreichische Ärztekammer erkennt in den unlängst geäußerten Überlegungen, Ärztinnen und Ärzte nach Abschluss ihres Studiums zu einer Tätigkeit im öffentlichen System zu zwingen, keinen sinnvollen Lösungsansatz, sondern vielmehr eine gefährliche Entwicklung, die durch mangelnden Weitblick die Versorgung in Österreich nachhaltig gefährden könnte. In der aktuellen Diskussion wird die Tatsache zu wenig gewürdigt, dass Ärztinnen und Ärzte bereits im Rahmen ihrer Ausbildung und danach auch im Turnus bereits engagiert und motiviert einen erheblichen Beitrag für das solidarische Gesundheitssystem leisten. Zudem wird ignoriert, dass sich Österreich schon jetzt in einem internationalen Wettbewerb um ärztlichen Nachwuchs befindet. Zwangsmaßnahmen könnten Österreich einen fatalen Standortnachteil bescheren.

Unverständlich ist auch, dass nicht auf EU-Ebene darauf gedrängt wird, dass jedes Land genügend Ärztinnen und Ärzte für den eigenen Bedarf ausbilden muss. So könnten internationale Absaugeffekte im Vornherein vermieden werden.

Das Problem des Kassenärztemangels muss an der Wurzel gepackt werden und konstruktiv bearbeitet werden. Das öffentliche Gesundheitssystem in Österreich braucht eine nachhaltige Verbesserung der ärztlichen Arbeitsbedingungen, damit die Gesundheitskasse ihrem Versorgungsauftrag nachkommen kann. Die Österreichische Ärztekammer fordert die Politik in diesem Sinne zu einer konsensorientierten und partnerschaftlichen Lösung unter Einbindung der Ärzteschaft auf.

