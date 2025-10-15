PRESSEAVISO 23.10. – Interesse am gemeinnützigen Testament vor Allerheiligen groß

Wien (OTS) -

Jeder zehnte Spendeneuro Österreichs stammt aus einem Testament – damit zählen Testamentsspenden zu den tragenden Säulen des österreichischen Spendenwesens und finanzieren wichtige Hilfsprojekte. Speziell in der Zeit um Allerheiligen verzeichnet „Vergissmeinnicht – Die Initiative für das gute Testament“ eine verstärkte Nachfrage nach neutralen Informationen über diese Spendenform. Gleichzeitig macht eine Umfragestudie unter 2.000 Personen große Informationsdefizite in puncto Vererben allgemein deutlich: Fast 60% der Bevölkerung fühlen sich wenig bis gar nicht über das Erbrecht informiert.

„Vergissmeinnicht“ klärt in Kooperation mit der Notariatskammer flächendeckend über die Möglichkeiten bei der Testamentsgestaltung auf und vereint rund 100 gemeinnützige Organisationen aus ganz Österreich. Seit 2025 ist auch „Licht ins Dunkel“ Teil der Initiative. Im Rahmen eines Hintergrundgesprächs am 23. Oktober erhalten Sie Einblick in die Verbreitung von Testamenten, Anlässe für die Erstellung sowie die Einstellung der Bevölkerung zum gemeinnützigen Testament im Bundesländervergleich. Am Beispiel von Licht ins Dunkel erfahren Sie, welche Rolle testamentarische Zuwendungen im Spendengefüge gemeinnütziger Organisationen spielen. Eine Testamentsspenderin von Greenpeace gibt außerdem unmittelbar Einblick in ihre Beweggründe.

Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Notar Mag. Clemens Fritsch über Erbrecht, Testament und die Einstellung der Bevölkerung dazu unter besonderer Berücksichtigung des Bundeslandes Wien

über Erbrecht, Testament und die Einstellung der Bevölkerung dazu unter besonderer Berücksichtigung des Bundeslandes Wien Ruth Williams (Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria) über Testamentsspenden und ihre Verbreitung in Österreich

(Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria) über Testamentsspenden und ihre Verbreitung in Österreich Mario Thaler (Geschäftsführer Licht ins Dunkel) über die Bedeutung von Testamentsspenden für das gesellschaftliche Wirken der Aktion Licht ins Dunkel

(Geschäftsführer Licht ins Dunkel) über die Bedeutung von Testamentsspenden für das gesellschaftliche Wirken der Aktion Licht ins Dunkel Susanne Roidl (Testamentsspenderin von Greenpeace) über ihre Beweggründe, Greenpeace ihren Nachlass zu widmen

Vergissmeinnicht freut sich auf Ihr Kommen! Gerne koordinieren wir für Sie Interviewpartner:innen, Fotomaterial und Hintergrundinfos. Bitte um Anmeldung unter aa@fundraising.at.

Presse-Hintergrundgespräch Vergissmeinnicht

Datum: 23.10.2025, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Fundraising Verband Austria

Mommsengasse 35

1040 Wien

Österreich