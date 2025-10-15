US-TikTok-Kirche will von Klagenfurt aus Österreich missionieren

Österreich (OTS) -

In den USA boomt die 2017 in Los Angeles gegründete 5F Church der TikTok-Predigerin Kathryn Krick, 34. Nun will sie laut einem Bericht des Magazins campus a mit einer in Klagenfurt gegründeten Zweigstelle Österreich missionieren. campus a nahm undercover an einem Online-Meeting der Kirche teil. Es ging um Wunderheilungen etwa von Krebs und Teufelsaustreibungen. Die Bundesstelle für Sektenfrage beobachtet das Social Media-Phänomen laut campus a schon länger und warnt vor falschen Versprechen. Auch ein Experte der Erzdiözese Wien äußert Bedenken. Zum ganzen Beitrag geht es hier.