US-TikTok-Kirche will von Klagenfurt aus Österreich missionieren

Bundesstelle für Sektenfragen warnt

Österreich (OTS) - 

In den USA boomt die 2017 in Los Angeles gegründete 5F Church der TikTok-Predigerin Kathryn Krick, 34. Nun will sie laut einem Bericht des Magazins campus a mit einer in Klagenfurt gegründeten Zweigstelle Österreich missionieren. campus a nahm undercover an einem Online-Meeting der Kirche teil. Es ging um Wunderheilungen etwa von Krebs und Teufelsaustreibungen. Die Bundesstelle für Sektenfrage beobachtet das Social Media-Phänomen laut campus a schon länger und warnt vor falschen Versprechen. Auch ein Experte der Erzdiözese Wien äußert Bedenken. Zum ganzen Beitrag geht es hier.

Rückfragen & Kontakt

campus a
Bernhard Salomon
Telefon: +43 676 5018224
E-Mail: bernhard.salomon@campus-a.at

