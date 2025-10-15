  • 15.10.2025, 10:04:33
  • /
  • OTS0060

BMWKMS: Kulturminister Andreas Babler eröffnet Österreich-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2025

Babler: „Die Frankfurter Buchmesse ist weit mehr als ein Marktplatz für Bücher. Sie ist ein lebendiger Ort des Austauschs, der Begegnung und der Debatte.“

Wien (OTS) - 

Kunst- und Kulturminister, Vizekanzler Andreas Babler eröffnet traditionell den österreichischen Gemeinschaftsstand auf der heute beginnenden Frankfurter Buchmesse. Am Messestand wird den internationalen Fachbesucher:innen, Autor:innen und Literaturbegeisterten aus aller Welt ein breites Portfolio aktueller österreichischer Neuerscheinungen präsentiert. Er wird gemeinsam vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) und der Außenwirtschaftsstelle der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) organisiert. 180 österreichische Aussteller:innen sind auf der Messe vertreten, davon 40 mit einem eigenen Stand – darunter zwei große Gemeinschaftsstände.

Kunst- und Kulturminister, Vizekanzler Andreas Babler: „Gerade in Zeiten, in denen starke politische Polarisierung weltweit spürbar ist, gewinnt die Bedeutung von Literatur und die kulturelle Praxis des Lesens eine ganz besondere Relevanz. Wir erleben eine Phase, in der Diskurs oft zerstört wird – durch Populismus, durch Schwarz-Weiß-Malerei und durch eine vielfach zugespitzte Kommunikation in den sozialen Medien.“

„Was unser kulturelles Leben stark macht, ist vor allem eines: Zusammenarbeit. Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Autorinnen und Autoren, Institutionen, Verlagen, Politik und Öffentlichkeit. Die Frankfurter Buchmesse ist weit mehr als ein Marktplatz für Bücher. Sie ist ein lebendiger Ort des Austauschs, der Begegnung und der Debatte. Hier geht es nicht nur um gedruckte oder digitale Werke – hier geht es um Ideen, um Sprache, um den Dialog aller Beteiligten.“

Am Abend lädt das BMWKMS gemeinsam mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels zu einem Österreich-Empfang im Städel Museum ein.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
presse@bmwkms.gv.at
www.bmwkms.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright