BMWKMS: Kulturminister Andreas Babler eröffnet Österreich-Stand auf der Frankfurter Buchmesse 2025

Wien (OTS) -

Kunst- und Kulturminister, Vizekanzler Andreas Babler eröffnet traditionell den österreichischen Gemeinschaftsstand auf der heute beginnenden Frankfurter Buchmesse. Am Messestand wird den internationalen Fachbesucher:innen, Autor:innen und Literaturbegeisterten aus aller Welt ein breites Portfolio aktueller österreichischer Neuerscheinungen präsentiert. Er wird gemeinsam vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) und der Außenwirtschaftsstelle der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) organisiert. 180 österreichische Aussteller:innen sind auf der Messe vertreten, davon 40 mit einem eigenen Stand – darunter zwei große Gemeinschaftsstände.

Kunst- und Kulturminister, Vizekanzler Andreas Babler: „Gerade in Zeiten, in denen starke politische Polarisierung weltweit spürbar ist, gewinnt die Bedeutung von Literatur und die kulturelle Praxis des Lesens eine ganz besondere Relevanz. Wir erleben eine Phase, in der Diskurs oft zerstört wird – durch Populismus, durch Schwarz-Weiß-Malerei und durch eine vielfach zugespitzte Kommunikation in den sozialen Medien.“

„Was unser kulturelles Leben stark macht, ist vor allem eines: Zusammenarbeit. Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Autorinnen und Autoren, Institutionen, Verlagen, Politik und Öffentlichkeit. Die Frankfurter Buchmesse ist weit mehr als ein Marktplatz für Bücher. Sie ist ein lebendiger Ort des Austauschs, der Begegnung und der Debatte. Hier geht es nicht nur um gedruckte oder digitale Werke – hier geht es um Ideen, um Sprache, um den Dialog aller Beteiligten.“

Am Abend lädt das BMWKMS gemeinsam mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels zu einem Österreich-Empfang im Städel Museum ein.