FW-Langthaler warnt: Abmahnwelle gegen Unternehmer wegen Musik auf Social Media!

Wien (OTS) -

Immer mehr österreichische Unternehmer erhalten derzeit Abmahnschreiben von deutschen Rechtsanwaltskanzleien. Der Vorwurf: Bei Firmenpostings auf Instagram oder TikTok wurde lizenzierte Hintergrundmusik verwendet, die laut den AGBs dieser Plattformen ausschließlich für private, nicht-kommerzielle Zwecke freigegeben ist.

Die Plattformen bieten zwar eigene Musikbibliotheken an, doch deren Nutzung ist für Unternehmenszwecke ausdrücklich untersagt. Gewerbliche Inhalte müssen laut Richtlinien auf spezielle „Commercial Music Libraries“ zurückgreifen – ein Hinweis, der in der Praxis oft übersehen wird.

Bereits erste Betriebe in Österreich berichten von Forderungen in Höhe von rund 4.000 Euro.

Reinhard Langthaler, Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft, warnt: „Diese Abmahnwelle ist eine ernste Gefahr für viele Betriebe. Unternehmer posten in gutem Glauben und werden nun wegen unklarer Plattformregeln abgestraft. Es braucht klare Kennzeichnungen und faire, verständliche Regelungen – statt juristischer Fallen für Betriebe.“

Die Freiheitliche Wirtschaft empfiehlt allen Unternehmern, bestehende Social-Media-Beiträge zu überprüfen und künftig ausschließlich Musik zu verwenden, die ausdrücklich für kommerzielle Nutzung freigegeben ist.