AVISO: Präsentation der aktuellen Zivildienst-Zahlen mit Bundesministerin Claudia Plakolm
Medientermin am 16. Oktober 2025 um 10.15 Uhr
Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025 um 10.15 Uhr lädt Bundesministerin Claudia Plakolm ins Bundeskanzleramt um die aktuellen Zivildienst-Zahlen zu präsentieren.
Termin für Medien:
10.15 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.45 Uhr)
