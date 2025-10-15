FPÖ – Resch: U5-Station Hernals de facto abgesagt – Stadtregierung verschweigt Realität

Wien (OTS) -

„SPÖ-Finanzstadträtin Novak hat in einem ORF-Bericht selbst gesagt, dass die Baustufe 1 bei U2 (bis Matzleinsdorfer Platz) und U5 (bis Frankhplatz) planmäßig fortgeführt wird“, so FPÖ-Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch. „Das ist kein Zufall, sondern eine bewusste Formulierung die bedeutet: Alles, was darüber hinausgeht, steht still. Damit ist klar: Die geplante U5-Station Hernals ist de facto abgesagt. Was die Stadtregierung hier betreibt, ist eine bewusste Täuschung der Wienerinnen und Wiener. Man betont, dass ‚kein Baustopp‘ geplant sei, verschweigt aber, dass nur die erste Etappe weiterläuft. Die zweite Baustufe, die Hernals endlich an die U-Bahn anschließen sollte, scheint gestrichen zu sein. Niemand in der Stadtregierung spricht mehr konkret über einen Baubeginn. Dieses Signal ist für alle unüberhörbar.“

„Das ist ein Wortbruch gegenüber den Wienerinnen und Wienern, die seit Jahren auf die versprochene U-Bahn warten. Man hat längst gewusst, dass das Projekt finanziell überzogen ist, die Kostenexplosion wurde verschleiert und jetzt versucht man still und heimlich zurückzurudern. Statt Ehrlichkeit und Transparenz gibt’s PR-Floskeln – aber keine U-Bahn!“

Während Sima weiterhin behauptet, alles laufe „nach Plan“, gibt Novak im selben Atemzug zu, dass die Stadt mit dem Bund über eine Teilung der Mehrkosten verhandelt. Das ist ein klarer Widerspruch. Wer jetzt mit dem Bund feilscht, weil das Geld ausgeht, kann den Menschen in Hernals nicht mehr glaubwürdig erzählen, dass an der U-Bahn weitergebaut wird. Die Realität ist: Hernals ist das nächste Opfer der rot-pinken Misswirtschaft.

„Das U2/U5-Projekt war einmal als Zukunftsvision gedacht. Heute ist es ein Symbol für politische Inkompetenz, Kostenchaos und gebrochene Versprechen. Die U5 nach Hernals ist Geschichte, doch niemand in dieser Stadtregierung traut sich das offen zu sagen“, schließt Resch, der Bürgermeister Ludwig und Co. Feigheit und Inkompetenz vorwirft.