DenizBank AG startet Weltspartagsaktion: Attraktive Zinsaufschläge auf Sparbücher

Wien (OTS) -

Sparbücher mit einem Zinsaufschlag von +0,20 Prozentpunkte auf alle Standardraten (vom 20. - 31.10.2025)

Weltspartagsgeschenke wie Sparbüchsen, Alu-Flaschen, Malhefte in den Filialen

Pünktlich zum Weltspartag am 31.10 bietet die DenizBank attraktive Sparzinsen auf Sparbücher an. Vom 20. bis 31. Oktober erhalten Kunden beim Abschluss von Sparbüchern einen Zinsaufschlag von 0,20 Prozentpunkten auf die aktuellen Standardraten für alle Laufzeiten.

Sie erhalten damit z.B. für:

12 Monate 1,80% p.a.* (aktuell: 1,60% Sparbuch mit Fixzinsgarantie)

24 Monate 2% p.a.* (aktuell: 1,80% Sparbuch mit Fixzinsgarantie) &

36 Monate 2,05% p.a.* (aktuell: 1,85% Sparbuch mit Fixzinsgarantie)

Zusätzlich lädt die Bank Kund:innen mit besonderen Weltspartagsgeschenken in alle Filialen ein, darunter Sparbüchsen, Alu-Trinkflaschen, Malhefte für Kinder und süße Leckereien.

Hayri Cansever, CEO der DenizBank AG, betont die gesellschaftliche Bedeutung des Sparens: „In Zeiten großer wirtschaftlicher Veränderungen ist Sparen nicht nur ein individueller Vorteil, sondern trägt zur Stabilität und Zukunftssicherheit bei. Wer spart, schafft Fundament für neue Möglichkeiten - das zahlt sich langfristig für alle aus.“

Angebote und Geschenke zum Weltspartag

Die DenizBank AG freut sich darauf, gemeinsam mit ihren Kund:innen das Bewusstsein fürs Sparen zu stärken und zum Weltspartag mit wertvollen Angeboten und Geschenken zu begeistern. Besuchen Sie vom 20. bis 31. Oktober eine unserer Filialen und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre finanzielle Zukunft sinnvoll zu gestalten!

Es stehen Ihnen alle Sparbücher mit einer Laufzeit von 3 Monaten und bis zu 10 Jahren zur Auswahl (mehr Infos zu unseren Zinssätzen auf der Website).

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich in einer unserer Filialen willkommen zu heißen!

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Kundenbetreuer:innen unter der kostenlosen Rufnummer 0800 88 66 00 jederzeit gerne zur Verfügung. Alternativ können Sie auch bequem online einen Termin vereinbaren.

*Zinssatz p.a. exkl. KESt., nur für Privatkund:innen und nur gültig bei Eröffnung des oben genannten Angebots in unseren Filialen vom 20.10.2025 bis zum 31.10.2025.

Über die DenizBank AG

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.

Rechtlicher Hinweis:

Das ist eine Marketingmitteilung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, Veranlagungen oder sonstigen Bankdienstleistungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anleger:innen und Kund:innen, etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder steuerlicher Situation, Risikobereitschaft oder individueller Geeignetheit von Bankdienstleistungen. Diese Information wurde von der DenizBank AG sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wurde jedoch nicht von unabhängiger dritter Seite geprüft und verifiziert; es wird daher keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen und Meinungen abgegeben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.