Österreichs Unternehmer:innen werden für Mut und Innovationskraft bewundert – stehen aber unter wachsendem gesellschaftlichen Druck

Wien (OTS) -

Die Österreicher:innen schätzen Unternehmertum als Motor der Wirtschaft – fordern aber mehr Haltung, Fairness und gesellschaftliche Verantwortung. Generell genießen Unternehmer:innen in Österreich hohes Ansehen, stehen aber auch unter genauer Beobachtung. Das zeigt die aktuelle Studie „Image von Unternehmen 2025“ der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY, für die 1.000 Österreicher:innen im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt wurden. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild: Unternehmertum wird mit Mut, Eigeninitiative und Innovationskraft verbunden – gleichzeitig aber auch mit hohem Druck, Stress und Bürokratie.

„Unternehmerinnen und Unternehmer sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie tragen Verantwortung, schaffen Arbeitsplätze, investieren in Innovation und sichern den Wirtschaftsstandort Österreich – oft unter herausfordernden Bedingungen“, betont Erich Lehner, Partner und Experte für Unternehmertum bei EY Österreich. „Diese Leistung verdient höchste Wertschätzung – wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch kulturell.“

Mehr zur Studie finden Sie hier!