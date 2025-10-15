  • 15.10.2025, 09:47:03
  • /
  • OTS0046

Österreichs Unternehmer:innen werden für Mut und Innovationskraft bewundert – stehen aber unter wachsendem gesellschaftlichen Druck

EY-Studie: Image von Unternehmen 2025

Wien (OTS) - 

Die Österreicher:innen schätzen Unternehmertum als Motor der Wirtschaft – fordern aber mehr Haltung, Fairness und gesellschaftliche Verantwortung. Generell genießen Unternehmer:innen in Österreich hohes Ansehen, stehen aber auch unter genauer Beobachtung. Das zeigt die aktuelle Studie „Image von Unternehmen 2025“ der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY, für die 1.000 Österreicher:innen im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt wurden. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild: Unternehmertum wird mit Mut, Eigeninitiative und Innovationskraft verbunden – gleichzeitig aber auch mit hohem Druck, Stress und Bürokratie.

„Unternehmerinnen und Unternehmer sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie tragen Verantwortung, schaffen Arbeitsplätze, investieren in Innovation und sichern den Wirtschaftsstandort Österreich – oft unter herausfordernden Bedingungen“, betont Erich Lehner, Partner und Experte für Unternehmertum bei EY Österreich. „Diese Leistung verdient höchste Wertschätzung – wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch kulturell.“

Mehr zur Studie finden Sie hier!

EY-Studie "Image von Unternehmen"

Rückfragen & Kontakt

EY Österreich
Sarah Mauracher, M.A.
Telefon: 0664600031520
E-Mail: sarah.mauracher@at.ey.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EYO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright