36 neue Wasserpegelstationen für Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

„Mit Pegelmessstationen können Wasserstände und Niederschläge verlässlich beobachtet und vor Hochwässern rechtzeitig gewarnt werden. Gerade während des Jahrhunderthochwassers im vergangenen Jahr haben sich die Prognosen bewährt. Deshalb wird das Messnetz jetzt ausgebaut und um 36 neue Stationen erweitert. Neben dem konsequenten Ausbau des Hochwasserschutzes und unserer Strategie, den Gewässern wieder mehr Platz zu geben, ist dies eine weitere Säule, um unser Land für zukünftige Katastrophen zu rüsten“, erklärt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Damit liefern insgesamt 150 fernübertragene Messstationen mit Echtzeitdaten einen fundierten Überblick über die aktuelle landesweite hydrologische Situation der Oberflächengewässer. Hinzu kommen ebenso viele Stationen zur Messung von Niederschlägen und Grundwasserpegeln. Sie dienen sowohl als Entscheidungsgrundlage für Einsatzorganisationen als auch als Informationsquelle für die Bevölkerung. Unter www.wasserstand-niederoesterreich.at können die Daten zu Wasserständen, Durchflussmengen und Niederschlägen jederzeit eingesehen und abgerufen werden. An 59 Stationen entlang der Donau und ihrer größeren Nebenflüsse können außerdem Hochwasserprognosen berechnet werden. Damit verfügt Niederösterreich über mehr Prognosestationen als alle anderen Bundesländer zusammen, die insgesamt 35 Prognosepegel betreiben.

Martin Angelmaier von der Abteilung für Wasserwirtschaft beim Amt der NÖ Landesregierung ergänzt: „Rund 460.000 Erstzugriffe und insgesamt 3,4 Millionen Aufrufe auf die Website allein am 15. September 2024 zeigen, wie gut dieses Angebot angenommen wird.“

In einem ersten Ausbauschritt werden ab sofort 24 weitere Messstellen auf der Landes-Website freigeschaltet:

Wasserstände in Oberflächengewässern:

· Taxenbach in Peigarten

· Thaya in Hardegg

· Purzelkamp in Kaltenbrunn

· Ysper in Ysperdorf

· Weidenbach in Bad Pirawarth

· Rußbach / Marchfeldkanal in Leopoldsdorf

· Erlabach in St.Pantaleon

· Gamingbach in Gaming

· Jeßnitz in Neubruck

· Unrechttraisen in St. Aegyd

· Naßbach bei Einmündung in Schwarza

· Hochberggraben in Wöllersdorf / Laaben

· Kleine Tulln in Sieghartskirchen

· Weidlingbach in Klosterneuburg

· Kalter Gang in Schwechat

· Petersbach in Hennersdorf

· Mödlingbach in Mödling

· Warme Fischa in Wr. Neustadt

Wasserstände im Grundwasser:

· Neusiedl im Tullnerfeld

· Korneuburg

· Orth / Donau

· Ebergassing

Niederschlag und Lufttemperatur

· Hofamt Priel

· Großriedenthal

Bis Ende 2025 folgen noch weitere 12 Messstellen:

· Seebsbach in Aigen

· Kleiner Göllersbach in Kleinstetteldorf

· Schliefaubach in Schliefau

· Melk in Lachau

· Mank in Hörsdorf

· Halbach bei Haxenmühle

· Hagenbach in Unterkirchbach

· Gablitzbach in Purkersdorf

· Reisenbach in Reisenberg

· Frauenbach in Winzendorf

· Prosettbach in Winzendorf

· Johannesbach in Urschendorf

