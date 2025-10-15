Grant Thornton Austria als Top Tier Firm im ITR World Tax 2026 Ranking ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Grant Thornton Austria wurde vom renommierten Fachmagazin International Tax Review (ITR) im Rahmen der ITR World Tax 2026 Rankings als Top-Tier-Firma in der Kategorie Transfer Pricing ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das Unternehmen in vier weiteren Kategorien als führende Beratungsgesellschaft gelistet:

Grant Thornton Austria: Transfer Pricing - Tier 1 (Top-Tier-Firma)

Grant Thornton Austria: General Corporate Tax - Tier 2

Grant Thornton Austria: Indirect Tax - Tier 2

Grant Thornton Austria: Real Estate - Tier 2

Grant Thornton Austria: Tax Controversy - Tier 2

„Diese hervorragende Platzierung ist für uns gleichermaßen Anerkennung und Ansporn. Die Einstufung als Top-Tier-Firma unterstreicht unsere führende Rolle in der Branche und bestätigt, dass wir mit unserer Arbeit Maßstäbe setzen. Unser Anspruch geht weit über exzellente steuerliche Beratung hinaus: Wir gestalten echte Partnerschaften, die von Verständnis und einem feinen Gespür für die individuellen Bedürfnisse unserer Klient:innen geprägt sind“, sagt Raphael Holzinger, Partner und Head of Tax bei Grant Thornton Austria.

Über die ITR World Tax Rankings

Im Rahmen der jährlichen World Tax Rankings werden führende Steuerkanzleien und -expert:innen in über 80 Jurisdiktionen ausgezeichnet. Das Ranking gilt als renommierte Benchmark in der Steuerberatung. Spitzenplatzierungen werden ausschließlich an Kanzleien vergeben, die über außergewöhnliche Ressourcen, langjährige Erfahrung und ein breites Spektrum an Spezialisierungen verfügen.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Mit knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 3 Standorten in Österreich unterstützen wir unsere Klient:innen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Das Unternehmen ist Mitgliedsfirma von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen mit mehr als 76.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 150 Märkten. www.grantthornton.at