Wien / Ried im Innkreis (OTS) -

Unter dem Motto „The Challenge – Herausforderungen im Alltag der Anästhesie und Intensivmedizin“ widmen sich die Kongresstage Anästhesie und Intensivmedizin 2025 am 17. und 18. Oktober im Seminarzentrum des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried den zentralen Themen und aktuellen Entwicklungen in der Anästhesie- und Intensivmedizin.

Die von der Akademie_SanktVinzenzStiftung veranstalteten Kongresstage beleuchten Fragestellungen, die im klinischen Alltag von Anästhesistinnen und Intensivmedizinerinnen besondere Aufmerksamkeit erfordern – von Schmerzmedizin über Intensiv- und Palliativversorgung bis hin zu robotergestützter Chirurgie und Organspende.

Komplexität trifft Praxis

Die Kongresstage zeigen die vielfältigen Herausforderungen der modernen Anästhesie und Intensivmedizin auf. Expertinnen* und Experten* aus den Einrichtungen der Vinzenz Gruppe sowie externe Referent*innen verbinden wissenschaftlich fundiertes Wissen mit praxisnahen Erfahrungen.

„Unsere Arbeit ist geprägt von Routine, aber auch von Extremsituationen, die höchste Professionalität und Menschlichkeit erfordern. Genau diesen Spannungsfeldern widmen wir uns heuer in besonderer Weise“, erklärt Prim. Dr. Peter Hohenauer, Kongresspräsident und Leiter der Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried.

Fachlicher Austausch zu aktuellen Herausforderungen

Das Programm der Kongresstage bietet ein breites Themenspektrum, das den fachlichen Diskurs und den interdisziplinären Austausch fördert.

Der erste Kongresstag steht im Zeichen der Schmerzmedizin. Expertinnen* und Experten* geben Einblicke in aktuelle Behandlungsansätze bei komplexen Krankheitsbildern wie dem Komplexen Regionalen Schmerzsyndrom (CRPS) oder der Postzosterneuralgie und diskutieren, inwieweit Regionalanästhesie chronischen Schmerzen vorbeugen kann.

In der anschließenden Sitzung „Intensivmedizin“ werden Grenzsituationen in der Beatmungs- und Kreislauftherapie sowie die Versorgung am Lebensende thematisiert. Im Mittelpunkt stehen praxisorientierte Leitlinien, die Ärztinnen* und Ärzte* bei medizinischen und juristischen Entscheidungsprozessen unterstützen.

Ein besonderes Highlight des ersten Tages bildet die Keynote Lecture „Beyond the Borders“, die internationale Perspektiven eröffnet und Einblicke in die Anästhesie- und Intensivmedizin im US-amerikanischen Gesundheitssystem bietet.

Der zweite Kongresstag widmet sich den Auswirkungen robotergestützter Chirurgie – insbesondere des Da Vinci-Operationsroboters – auf die Tätigkeit von Anästhesist*innen. Zum Abschluss rückt die Organspende in den Fokus, mit aktuellen Entwicklungen, ethischen Fragestellungen und innovativen Ansätzen für die Zukunft.

Interdisziplinärer Austausch und Fortbildung

Die Kongresstage bieten eine zentrale Plattform für fachlichen Dialog und interdisziplinären Austausch zwischen Ärztinnen*/Ärzten*, Pflegepersonen und Fachkräften aus dem Gesundheitswesen.

„Mit dieser Veranstaltung setzen wir ein starkes Zeichen für Qualität, Weiterbildung und verantwortungsvolle Medizin im Sinne unserer Patient*innen“, betonen Mag. Johann Minihuber, Ordensklinikum Innviertel Holding.

Veranstaltungsdetails:

Kongresstage Anästhesie & Intensivmedizin 2025

The Challenge – Herausforderungen im Alltag der Anästhesie und Intensivmedizin

Datum: 17.–18. Oktober 2025

Ort: Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried – Seminarzentrum

Kongresspräsidentschaft: Prim. Dr. Peter Hohenauer

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Die Veranstaltung ist für das Diplomfortbildungsprogramm der Österreichischen Ärztekammer mit 12 fachspezifischen Punkten anrechenbar (Fortbildungs-ID: 1027243).

Veranstalter: Akademie_SanktVinzenzStiftung, Herrenstraße 12, 4010 Linz

www.sankt-vinzenz-stiftung.at/akademie



