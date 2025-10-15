Neu im BiWi: Interessencheck für Jugendliche und Eltern macht Berufswahl einfacher

Wien (OTS) -

„Wohin soll meine berufliche Reise gehen? Welche Ausbildungswege stehen mir offen? Was kann ich und was will ich?“ Das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft (BiWi) unterstützt seit über 30 Jahren Jugendliche bei dieser wichtigen Entscheidung und bietet ab sofort eine innovative Neuerung: Neben dem bewährten Interessenprofil für Jugendliche können erstmals auch Eltern oder andere Vertrauenspersonen ein Profil erstellen und damit ihre persönliche Einschätzung zu den Interessen des Jugendlichen abgeben. Aus beiden Perspektiven wird ein Vergleichsprofil erstellt, das mögliche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten sichtbar macht. Das anschließende Beratungsgespräch soll den Jugendlichen unterstützen, gute Entscheidungen zu treffen und dem Wunschberuf ein Stück näher zu kommen.

Familiensache: Klarheit für die Zukunft

Das neue Angebot fördert die Kommunikation in der Familie, schafft ein besseres Verständnis füreinander und erleichtert den Austausch über Zukunftspläne. „Das Vergleichsprofil stellt die Wahrnehmungen von Eltern und Jugendlichen gegenüber und hilft beiden Seiten, sich klarer über Ausbildungs- und Berufswünsche auszutauschen. Gerade vor dem Ende der Schulpflicht stehen viele Jugendliche vor wichtigen Entscheidungen. Mit diesem neuen Ansatz können Eltern ihre Kinder noch gezielter unterstützen“, betont Roland Schojer, Leiter des BiWi. Das gezielte Interessen-Matching schafft Klarheit bei Ausbildungs- und Berufswahl. Das Angebot ist in dieser Form nur im BiWi zu finden.

Beratung vor Ort: persönlich und kostenlos

Das neue Vergleichsprofil ist kostenlos und exklusiv im Rahmen eines persönlichen Beratungstermins im BiWi verfügbar: Terminvereinbarungen unter 01 514 50-6528.

https://site.wko.at/biwi/vergleichsprofil.html

BiWi-Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft

Währinger Gürtel 97

1180 Wien

www.biwi.at