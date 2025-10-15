Aviso: Auftaktveranstaltung der Demokratiewoche 2025

Wien (OTS) -

Demokratie ist zerbrechlich – weltweit und in Österreich. Autoritäre Kräfte gefährden Institutionen wie Justiz und Medien, gemeinnützige Organisationen geraten unter Druck. Polarisierung erschwert den Konsens über Fakten und Werte, während Misstrauen gegenüber der Handlungsfähigkeit demokratischer Regierungen wächst.

Das Bündnis 2025 lädt gemeinsam mit dem Österreichischen Netzwerk Zivilgesellschaft (ÖNZ) zu einer prominent besetzten Diskussionsveranstaltung. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie Demokratien nicht nur widerstandsfähiger gegen autoritäre Entwicklungen werden können, sondern auch zukunftsfähig indem sie Polarisierung überwinden.

Zukunftsfähige Demokratie

Montag, 20. Oktober 2025 | 18:00–20:00 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen richtet eine Videobotschaft an die Gäste. Die Impulsreferate halten Maximilian Steinbeis (Verfassungsblog, Autor von „Die verwundbare Demokratie“) und Barbara Blaha (Gründerin des Momentum Instituts).

Danach diskutieren Katharina Rogenhofer (Klimaforscherin), Erich Fenninger (Direktor der Volkshilfe Österreich und Armutsforscher) sowie Rainer Bauböck (Migrationsforscher) über Wege zu einer zukunftsfähigen Demokratie. Durch den Abend führt Mercedes Echerer. Die Veranstaltung wird von der Stadt Wien I Kultur unterstützt und ist per Livestream auch bei Public Viewings in Neulengbach und Klagenfurt zu sehen. Livestream: hier ansehen

Die Diskussion bildet den Auftakt zur Demokratiewoche vom 20.-26.Oktober 2025, die vom Bündnis 2025 organisiert wurde und vielfältige Veranstaltungen in ganz Österreich umfasst. Alle Veranstaltungen auf: https://buendnis2025.at/demokratiewoche-buendnis-

2025/

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an info@oenz.at.