AVISO 30.10.2025: Erster Fachkongress für Barrierefreiheitsbeauftragte in Wien

Mit dem neuen Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) und der seit Jahresbeginn geltenden Verpflichtung zur Bestellung von Barrierefreiheitsbeauftragten stehen österreichische Unternehmen vor einer neuen Herausforderung. Der erste Kongress für Barrierefreiheitsbeauftragte bietet Orientierung, Best-Practice-Beispiele und Vernetzung rund um die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen und gelebter Inklusion.

Im Programm: Keynotes, Podiumsdiskussionen, Workshops, eine Sensibilisierungsmeile und eine Fachausstellung. Themenschwerpunkte sind u. a. Barrierefreiheit im Betriebsalltag, rechtliche Rahmenbedingungen, digitale Barrierefreiheit und zukünftige Entwicklungen.

Veranstalter: Inclusion24 GmbH (ein Unternehmen der Assistenz24 gem. GmbH), ÖZIV Bundesverband (Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen) und ÖGB Chancen Nutzen Büro.



Information & Anmeldung:

www.inclusion24.com

Wann: 30. Oktober 2025 | 09:00 – 16:30 Uhr

Wo: Veranstaltungszentrum Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien