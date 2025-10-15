  • 15.10.2025, 09:30:36
AVISO 30.10.2025: Erster Fachkongress für Barrierefreiheitsbeauftragte in Wien

Knapp zwei Millionen Menschen in Österreich betroffen – Unternehmen gefordert

Wien (OTS) - 

Mit dem neuen Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) und der seit Jahresbeginn geltenden Verpflichtung zur Bestellung von Barrierefreiheitsbeauftragten stehen österreichische Unternehmen vor einer neuen Herausforderung. Der erste Kongress für Barrierefreiheitsbeauftragte bietet Orientierung, Best-Practice-Beispiele und Vernetzung rund um die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen und gelebter Inklusion.

Im Programm: Keynotes, Podiumsdiskussionen, Workshops, eine Sensibilisierungsmeile und eine Fachausstellung. Themenschwerpunkte sind u. a. Barrierefreiheit im Betriebsalltag, rechtliche Rahmenbedingungen, digitale Barrierefreiheit und zukünftige Entwicklungen.

Veranstalter: Inclusion24 GmbH (ein Unternehmen der Assistenz24 gem. GmbH), ÖZIV Bundesverband (Interessensvertretung für Menschen mit Behinderungen) und ÖGB Chancen Nutzen Büro.


Information & Anmeldung:

www.inclusion24.com

Wann: 30. Oktober 2025 | 09:00 – 16:30 Uhr

Wo: Veranstaltungszentrum Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Pressevertreter:innen sind herzlich zur Teilnahme oder zu einem Besuch mit Interviewmöglichkeiten vor Ort eingeladen. Anmeldung erbeten unter office@nobucom.at

Rückfragen & Kontakt

nobucom OG
Mag. Ernst Eichinger, MBA
Telefon: 0676 400 66 25
E-Mail: ee@nobucom.at
Website: https://www.nobucom.at

