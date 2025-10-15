FPÖ-LR Rosenkranz: Jetzt Bildungsförderung beantragen – gezielte Unterstützung für alle, die beruflich weiterkommen wollen

St. Pölten (OTS) -

„Bildung und Weiterbildung sind der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit“, wendet sich FPÖ-Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz an alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die sich beruflich weiterbilden wollen. „Unsere Bildungsförderung ist ein starkes Angebot für alle, die Verantwortung übernehmen, sich weiterentwickeln und ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessern möchten“, so Rosenkranz.

Die NÖ Bildungsförderung ist ein zentrales Instrument der niederösterreichischen Arbeitsmarktpolitik. Sie unterstützt Menschen, die ihre beruflichen Kompetenzen ausbauen oder sich neu orientieren wollen, und stärkt damit Beschäftigung und Fachkräfteentwicklung im Land. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu sichern, Qualifikationen zu erhöhen und Unternehmen mit gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu unterstützen.

Gefördert werden berufsspezifische Bildungsmaßnahmen, die zu einer konkreten Qualifikation führen und bei anerkannten Bildungsträgern absolviert werden. Voraussetzung ist, dass die Weiterbildung nachweislich zum Erhalt oder zur Verbesserung der beruflichen Chancen beiträgt. Damit leistet das Land Niederösterreich einen wichtigen Beitrag, um Menschen in Beschäftigung zu halten und gleichzeitig dem steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften wirksam zu begegnen.

Mit 1. Juli 2025 trat die Reform der NÖ Bildungsförderung in Kraft. Die Einkommensgrenzen wurden angehoben, damit noch mehr Menschen Anspruch auf Unterstützung haben. Gleichzeitig wurde die Förderlandschaft gezielter und effizienter gestaltet. „Wir investieren bewusst in jene, die mit ihrer Arbeit das Rückgrat unseres Landes bilden. Jetzt Bildungsförderung beantragen und durchstarten!“, schließt Rosenkranz.