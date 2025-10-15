  • 15.10.2025, 09:18:35
Zwei Events, ein Ziel: Zukunft gestalten - MODUL University Vienna lädt zu Career Day & Startup Night 2025

Wien (OTS) - 

Die MODUL University Vienna bringt Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation zusammen: Am Donnerstag, den 23. Oktober 2025, finden im weXelerate zwei Formate statt, die Studierende, Gründer:innen, Unternehmen und Expert:innen miteinander vernetzen – der MU Career Day und die Startup Night 2025.

Mit dem Career Day öffnet die MODUL University Vienna von 12:30 bis 18:30 Uhr die Türen für Studierende, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten möchten. Führende Unternehmen aus den Bereichen Hospitality, Consulting, Tech und Sustainable Business präsentieren Karrierepfade, Einstiegsmöglichkeiten und spannende Projekte. Neben Messeständen erwarten die Besucher:innen praxisnahe Workshops, Präsentationen und Networking-Sessions.

Ab 19:00 Uhr folgt die Startup Night, bei der Unternehmertum, Innovation und kreative Ideen im Mittelpunkt stehen. Startups und Gründer:innen präsentieren ihre Visionen, Geschäftsmodelle und Erfolgsgeschichten. Die Veranstaltung wurde 2024 ins Leben gerufen und hat sich rasch zu einem Treffpunkt für jene entwickelt, die die Zukunft aktiv gestalten wollen, ob als Unternehmer:in, Forscher:in oder Studierende:r.

Startups sind der Motor für Innovation und wirtschaftliches Wachstum. Mit der Startup Night schaffen wir eine Plattform, die Studierende inspiriert und ihnen gleichzeitig Zugang zu einem starken Netzwerk aus Gründer:innen, Investor:innen und Forschenden bietet“, erklärt András Viszkievicz, Managing Director der MODUL University Vienna.

Die Kombination aus Career Day und Startup Night macht deutlich, wofür die MODUL University Vienna steht: praxisorientierte Ausbildung, enge Kooperation mit Unternehmen und ein starkes Bekenntnis zu Innovation und Zukunftskompetenz.

Teilnehmen können Studierende, Absolvent:innen, Gründer:innen und Unternehmensvertreter:innen, die sich für Karriere, Unternehmertum und nachhaltiges Wachstum interessieren.

Eventdetails:
Datum: Donnerstag, 23. Oktober 2025
Ort: weXelerate, Praterstraße 1, 1020 Wien
Career Day: 12:30–18:30 Uhr
Startup Night: 19:00–22:00 Uhr

Anmeldung & Informationen:
https://www.modul.ac.at/about/events/mu-career-day

Rückfragen & Kontakt

Modul University Vienna
Alina Nosova
Head of Marketing and Communications
alina.nosova@modul.ac.at

