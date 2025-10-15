DIE WAHRHEIT ÜBER RENATURIERUNG

WIEN (OTS) -

Redakteurin und Chefin vom Dienst Lisa Wohlgenannt hat sich angesehen, wie Flüsse und Moore renaturiert werden und stellt dabei wichtige Fragen rund um Renaturierung in Österreich. Warum wurden Flüsse überhaupt begradigt und Moore trockengelegt? Welcher Aufwand ist damit verbunden, ihren ursprünglich Zustand wieder herzustellen? Bedroht die Renaturierung tatsächlich die Landwirtschaft? Warum wurden bewusst Falschinformationen über das Renaturierungsgesetz auf EU-Ebene verbreitet? Antworten liefert diese gut zwanzigminütige Doku von MOMENT.AT.



Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.