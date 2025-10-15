3SI Immogroup setzt auf Wachstum mit Bestand: Neue Zinshaus-Ankäufe und Wohnungspaket mit über 9.000 m² in Wien

Wien (OTS) -

Die 3SI Immogroup bleibt auch in herausfordernden Marktzeiten ihrer Wachstumsstrategie treu und setzt mit insgesamt 13 Neueinkäufen in Wien ein starkes Zeichen für Vertrauen und Kontinuität am heimischen Immobilienmarkt. Neben zwei Zinshaus-Ankäufen im 3. Bezirk erweitert das Wiener Familienunternehmen sein Portfolio um ein umfangreiches Wohnungseigentumspaket in besten Wiener Lagen.

Wohnungseigentumspaket in besten Wiener Lagen

Ein Schwerpunkt der aktuellen Investitionsrunde liegt auf dem Ankauf eines sorgfältig ausgewählten Wohnungseigentumspakets, das die Wertschätzung der 3SI Immogroup für historische Substanz und nachhaltige Bestandspflege zum Ausdruck bringt. Das Paket umfasst 49 Wohneinheiten, 14 Geschäftslokale, ein Büro, vier Lagerflächen sowie 8 Stellplätze – insgesamt über 6.000 m² Nutzfläche.

Die Objekte befinden sich in erstklassigen Innenstadtlagen, darunter prachtvolle Gründerzeithäuser und denkmalgeschützte Immobilien im 1. Bezirk, teils mit historischen Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert.

Bei der Auswahl dieser Liegenschaften legt die 3SI besonderen Wert auf Charme, Geschichte und architektonischen Charakter. Ziel ist es, bestehende Werte zu erkennen und zu bewahren, während die Gebäude rücksichtsvoll saniert und an moderne Wohnstandards angepasst werden. Die Verbindung von historischer Bausubstanz und zeitgemäßer Nutzung schafft damit ein nachhaltiges Konzept, das Qualität, Verantwortung und Langlebigkeit vereint.

Neue Projekte in der Hetzgasse und Neulinggasse

Mit den Liegenschaften in der Hetzgasse 3A und der Neulinggasse 27 erwirbt die 3SI Immogroup zwei klassische Wiener Zinshäuser mit großem Entwicklungspotenzial im 3. Bezirk. Beide Gebäude werden behutsam revitalisiert und zu hochwertigem Wohnraum umgestaltet – stets mit Fokus auf den Erhalt der historischen Bausubstanz.

Das Gründerzeithaus in der Hetzgasse 3A überzeugt mit rund 907 m² Nutzfläche, historischer Eleganz und ausgezeichneter Lage zwischen Wien Mitte, Donaukanal und Innenstadt. Geplant ist die Schaffung von acht modernen Eigentumswohnungen mit historischem Charme.

Auch die Eckliegenschaft in der Neulinggasse 27 zeigt eindrucksvoll das Potenzial der Wiener Gründerzeitarchitektur. Auf rund 2.014 m² bestehender Fläche sowie einem Rohdachboden mit 560 m² Ausbaupotenzial entstehen künftig elf hochwertige Wohnungen in bester Lage nahe Arenbergpark und Belvederegarten.

„Wir investieren weiterhin gezielt in die Wiener Zinshauslandschaft und sehen hier nach wie vor enormes Potenzial. Mit den aktuellen Ankäufen von insgesamt über 9.000 m² Nutzfläche, setzen wir unseren Weg fort, wertvolle Bausubstanz zu erhalten, neuen Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig die historische Identität Wiens zu bewahren. Unser Fokus liegt dabei auf Qualität: Wir wollen Bestehendes respektvoll weiterentwickeln und damit einen echten Mehrwert für Stadt, Bewohner und kommende Generationen schaffen", erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Kontinuität, Qualität und Verantwortung

Während viele Marktteilnehmer aktuell eine abwartende Haltung einnehmen, setzt die 3SI Immogroup konsequent auf Expansion und Bestandserweiterung. Das Unternehmen verfolgt einen klaren Fokus auf qualitätsvolle Revitalisierung, nachhaltige Entwicklung und die langfristige Sicherung von Wohnraum in urbanen Lagen.

Mit den jüngsten Ankäufen unterstreicht die 3SI einmal mehr ihren Anspruch, durch gezielte Investitionen nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu sichern.



