Tag der Wiederbelebung 2025 in Graz

Graz (OTS) -

Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, wird die Grazer Innenstadt zum Lernort einer besonderen Initiative: Mehr als 150 engagierte Studierende der Medizinischen Universität Graz demonstrieren im Rahmen des internationalen „World Restart a Heart Day“ (16. Oktober 2025) einfache und effektive Schritte der Wiederbelebung. Unter dem Motto „Drück Mich!“ sollen Passant:innen die Möglichkeit erhalten, lebensrettende Sofortmaßnahmen selbst auszuprobieren und Hemmschwellen im Notfall abzubauen.

In Österreich erleidet rund jede zehnte Person im Laufe ihres Lebens einen plötzlichen Herzstillstand - jederzeit und unabhängig vom Alter. Derzeit überlebt nur etwa eine von zehn Betroffenen dieses Ereignis. Mit sofortiger Herzdruckmassage durch Ersthelfer:innen könnten jedoch jährlich bis zu 1.000 zusätzliche Leben gerettet werden.

Durch die Demonstrationen und aktives Mitmachen sollen Barrieren abgebaut und möglichst viele Bürger:innen ermutigt werden, selbst zum Lebensretter zu werden und es wird gezeigt, worauf es in den ersten Minuten nach einem Herzstillstand ankommt: ▶rufen ▶drücken ▶schocken.

Genau hier setzt die Initiative „Drück Mich!“ an. Sie ist Teil der Bemühungen der Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin (AGN), die es sich zum Ziel gesetzt hat, den unerwarteten Herzstillstand in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken und die Laienreanimationsquote in Österreich nachhaltig zu erhöhen. Die Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin (AGN) ist eine Vereinigung, die Aus- und Fortbildungen in der Notfallmedizin in der Steiermark und den benachbarten Bundesländern durchführt und koordiniert.

Die Aktion findet heuer erstmals in enger Kooperation mit der Ärztekammer Steiermark statt. Gemeinsam setzen die Partner ein starkes Zeichen für Bewusstsein und Handlungskompetenz im Notfall.

Kommen Sie vorbei, machen Sie mit und werden Sie selbst zum Lebensretter!



Weitere Informationen zur Initiative „Drück mich!“ gibt es hier: https://www.drueckmich.at/

Tag der Wiederbelebung und „Drück Mich!“ Initiative

Samstag, 18. Oktober 2025, ganztägig in der gesamten Grazer Innenstadt

Weitere Informationen und Kontakt:

Raffaela Ortner, BA MA

Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin

c/o Med-STA

Elisabethinergasse 14

8020 Graz

T: +43676/887063455

E: raffaela.ortner@agn.at