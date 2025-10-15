  • 15.10.2025, 08:20:03
EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ MIT CHRISTIAN PETZOLD

DER NEUE VIENNALE PRÄSIDENT STELLT SICH VOR

Wien (OTS) - 

Wir freuen uns sehr, dass Christian Petzold uns in den ersten Tagen des Festivals in Wien beehren wird. Als neuer Viennale Präsident sowie als Filmemacher und Regisseur des diesjährigen Eröffnungsfilms MIROIRS NO. 3 wird er bei der Pressekonferenz all Ihre Fragen beantworten und für Fotos zur Verfügung stehen.

Bei der Pressekonferenz auf der Bühne:

  • Christian Petzold
  • Eva Sangiorgi - Viennale Direktorin
  • Moderation: Wiktoria Pelzer - Geschäftsführerin Stadtkino im Künstlerhaus und Stadtkino Filmverleih

Viennale-Pressekonferenz mit Christian Petzold

Datum: 17.10.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Stadtkino im Künstlerhaus
Akademiestraße 13
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Viennale Presse
Fredi Themel
Telefon: 01526594730
E-Mail: presse@viennale.at
Website: www.viennale.at

