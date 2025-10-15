„Im Maschinenraum der Gemeinde“ - neue Podcast-Folge mit dem Chef aller Amtsleiter Österreichs

Wien (OTS) -

In der neuen Folge des Podcasts „Amtsgeheimnisse“ spricht Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl mit Reinhard Haider, dem neuen Obmann des Fachverbands der leitenden Gemeindebediensteten Österreichs (FLGÖ). Unter dem Titel „Im Maschinenraum der Gemeinde“ gewährt Haider spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Amtsleiter und die zunehmenden Herausforderungen in den Gemeindeämtern.

Seit fast drei Jahrzehnten leitet Haider das Gemeindeamt in Kremsmünster (OÖ). Nun steht er als Chef aller Amtsleiter Österreichs vor neuen Aufgaben: Austausch fördern, Digitalisierung vorantreiben und das Rollenverständnis der Amtsleiter weiterentwickeln. „Als oberste Beamte in der Verwaltung sind wir für das interne Management, die Abläufe, das Personal und die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister zuständig. Wir sind sozusagen die Stabilitätsanker im Rathaus“, erklärt Haider im Gespräch mit Pressl.

Im Fokus stehen Themen wie das Zusammenspiel zwischen Bürgermeister und Amtsleiter, das Idealbild des modernen Amtsleiters, die wachsenden Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger sowie die Transformation der Verwaltung durch Digitalisierung und steigenden Erwartungsdruck. Haider beschreibt Amtsleiterinnen und Amtsleiter heute als Strategen im Hintergrund, Möglichmacher im Alltag und Bindeglied zwischen Politik und Bürgerservice.

Das und mehr hören Sie in der neuen Folge des Gemeindebund-Podcasts „Amtsgeheimnisse“. Den Podcast finden Sie auf allen gängigen Plattformen und auf der Homepage des Gemeindebundes www.gemeindebund.at

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.