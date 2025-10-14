Drittes Quartal 2025 für A1: Umsatz- und EBITDA-Wachstum trotz sehr herausfordernder Rahmenbedingungen in Österreich

Wien (OTS) -

Konzernumsatz stieg um 3,5 %, getrieben durch Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten (ICT-Geschäft)

Serviceumsätze stiegen um 0,7 %, Wachstum in CEE mildert Rückgang in Österreich

EBITDA um 2,8 % gesteigert

Starker Cashflow von 529 Mio. EUR (+52 %) in den ersten neun Monaten



Alejandro Plater, CEO von A1, über die Highlights des dritten Quartals 2025:

„Insgesamt wachsen wir bei den Umsatzerlösen, den Serviceumsätzen und dem EBITDA. Unsere Märkte in CEE sind weiterhin sehr erfolgreich und zeigen eine starke Performance, die den Rückgang in Österreich kompensiert. Kosteneffizienzen trotz höherer Investitionen in den Markt und die Kunden tragen zu einem positiven EBITDA bei. In unserem Heimmarkt haben wir extrem herausfordernde regulatorische Rahmenbedingungen und ein schwaches Marktumfeld. Im Einklang mit unserer Strategie stellen wir uns ständig die Frage, wie wir für unsere Kunden relevant bleiben und ihre Bedürfnisse antizipieren können.“



Thomas Arnoldner, stellvertretender CEO von A1, ergänzt:

„Das Nettoergebnis für das dritte Quartal beträgt EUR 191 Mio. (+7,3 %). Wir haben weiterhin eine starke Nachfrage nach Internet@Home Produkten und digitalen B2B-Services. Die Zahl unserer mobilen Vertragskunden stieg um 11,8 %, während die Zahl der Internet@Home Vertragskunden um 4,6 % zulegte, wobei auch in Österreich Zuwächse zu verzeichnen waren. Unser B2B-Geschäft mit digitalen Dienstleistungen entwickelt sich weiterhin gut, und das gestiegene Bewusstsein für digitale Souveränität in Europa wird dies weiter fördern, einschließlich Exoscale, unserer führenden souveränen europäischen Cloud-Lösung.“

