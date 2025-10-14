FPÖ – Nepp zu Mindestsicherung: Ludwig knickt unter FPÖ-Druck ein – FPÖ wählen wirkt!

Wien (OTS) -

„Der Druck der FPÖ wirkt. Dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig aber erst jetzt aufgrund unseres ständigen Anprangerns seiner unfairen Politik in diesem Bereich einknickt, ist eine Frechheit gegenüber den arbeitenden und steuerzahlenden Wienern. Denn mit der Auszahlung der Mindestsicherung an diese Gruppe wurden in den letzten Jahren bereits hunderte Millionen Euro an Steuergeld verschwendet. Dieses verspätete Eingeständnis der SPÖ kann daher nur der erste Schritt sein“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp zur Ankündigung der Stadtregierung, wonach subsidiär Schutzberechtigte künftig nicht mehr die volle Mindestsicherung, sondern nur mehr die Höhe der Grundversorgung erhalten sollen.

Trotz dieser Maßnahme bleibt Wien weiterhin das Paradies für Sozialmigranten aus aller Herren Länder. „Ausländische Großfamilien kassieren auch künftig tausende Euro im Monat fürs Nichtstun. SPÖ-Ludwig verschenkt weiterhin Asylmillionen an Nicht-Österreicher. Das Wiener Mindestsicherungssystem ist und bleibt unfair. Während fleißige Wiener, die jeden Tag arbeiten und unsere Pensionisten mit steigenden Kosten kämpfen, werden jene belohnt, die nichts beitragen. Die Mindestsicherung muss daher an die österreichische Staatsbürgerschaft gekoppelt werden“, verlangt Nepp.

Ablehnend steht der Freiheitliche auch den zahlreichen Gebührenerhöhungen gegenüber: „Die Wiener werden trotz der immer weiter galoppierenden Inflation geschröpft. Nach der Öffi-Ticket- und Parkgebührenanhebung soll nun auch der Wohnbauförderungsbeitrag erhöht werden. Dienstgeber müssen mehr zahlen, Arbeitnehmern bleibt dadurch zukünftig noch weniger von ihrem Lohn. Gleichzeitig wird jedoch nicht eine einzige Wohnung mehr gebaut, da dieser Beitrag nicht zweckgebunden für den Wohnbau ist“, ärgert sich Nepp über diese unverschämte Trickserei.

„Nur die FPÖ sorgt für echte Fairness in dieser Stadt. Wir stehen auf der Seite der arbeitenden Wiener sowie der Pensionisten, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Das Geldverschenken der Ludwig-SPÖ an Nicht-Österreicher muss endlich ein Ende haben“, so Nepp abschließend.