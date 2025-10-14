Aufklärung und Information für Jugendliche: Wiener Gesundheitsförderung – WiG setzt „Sex in the City"-Workshops“ ab November fort

Wien (OTS) -

Aufgrund der großen Nachfrage setzt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ihre bewährte „Sex in the City“-Workshop-Reihe ab November 2025 kostenfrei fort. Ob Verhütung, Rollenbilder oder Beziehungen - ab sofort können öffentliche Wiener Mittelschulen, Polytechnische- und Berufsschulen, Schulen des Fachbereichs Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik sowie außerschulische Jugendeinrichtungen passende Workshop-Themen auswählen und sich anmelden. „Wir haben bereits zahlreiche Workshops im Rahmen des Projekts ‚Sex in the City‘ umgesetzt und sehen, wie groß der Bedarf an Information und Aufklärung ist. Mit dem aktuellen Workshop-Angebot starten wir in die nächste Runde und leisten so einen aktiven Beitrag zur Förderung sexueller Gesundheit von Jugendlichen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Workshop-Reihe November 2025 bis Jänner 2026 – jetzt anmelden

Die teilnehmenden Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren erhalten in einem vertraulichen und sicheren Rahmen qualitativ hochwertige und gut verständliche Informationen zu Themen wie Geschlechtsidentitäten, Rollenbilder, Verhütung, Safer Sex und Pornografie. Die Workshops sind kostenlos und stehen von November 2025 bis Jänner 2026 zur Verfügung.

Es gilt das „first come, first serve“-Prinzip – also keine Zeit verlieren und gleich die Buchung für die entsprechende Schulklasse oder Gruppe einer außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit unter 01 226 44 39 96 (werktags 8:00 bis 18:00 Uhr) vornehmen. Mehr Infos unter wig.or.at/sexinthecity

Über das Projekt

„Sex in the City“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und hat zum Ziel, die sexuelle Gesundheit von Jugendlichen zwischen 13 und 19 Jahren zu fördern. Dabei werden kostenlose Workshops durch erfahrene Expert*innen der Aids Hilfe Wien, First Love Mobil (ÖGF), des Vereins poika, Rosalina und von LOU-Kollektiv für Sexualpädagogik während des Schuljahres in öffentlichen Wiener Schulen der 7. bis 9. Schulstufe (MS, PTS und FIDS) sowie Berufsschulen und Gruppen der außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit umgesetzt. Zusätzlich findet jährlich der Aktionstag „Sex in the City-Hall“ im Wiener Rathaus statt.