AT&S schafft 150 neue Jobs in Leoben – Chance für Quereinsteiger und Fachkräfte

Das steirische Technologieunternehmen sucht für die Fertigung am Firmenstandort in Leoben neue Kräfte und möchte 150 Mitarbeiter einstellen. Gesucht werden auch Quereinsteiger.

Gesucht werden Mitarbeiter für die Produktion von Leiterplatten und IC-Substraten, zum Teil - wie hier am Bild - im Reinraum.
Leoben (OTS) - 

Während sich Österreichs Industrie weiterhin in einer schwierigen Phase mit sinkender Produktion und Stellenabbau befindet, schafft AT&S nach einem herausfordernden Geschäftsjahr ein starkes Zeichen für Wachstum und Beschäftigung. Am Unternehmenssitz in Leoben werden noch heuer 150 zusätzliche Mitarbeiter für die Fertigung von IC-Substraten und hochentwickelten Leiterplatten eingestellt.

Ein Grund für den Ausbau ist das neue Substrat-Werk „Hinterberg 3“, das im Juni offiziell eröffnet wurde und bereits erste Kundenprodukte ausgeliefert hat – die weltweit ersten Substrate „Made in Europe“. Diese Hightech-Produktion im Reinraum wird sukzessive ausgebaut. Mit der Ankündigung, künftig Kunden aus dem Defense-Bereich proaktiv zu kontaktieren, erwartet das Management rund um AT&S-CEO Michael Mertin zusätzliche Aufträge. Gleichzeitig läuft die bestehende Leiterplatten-Produktion stabil, neue Produkte sind in der Umsetzung – auch hier werden neue Kräfte benötigt. „In einer Zeit, in der viele Unternehmen Personal abbauen müssen, freuen wir uns, wieder neue Arbeitsplätze schaffen zu können“, sagt CEO Michael Mertin. „Unsere Investitionen in neue Technologien und Werke zahlen sich aus – und wir laden motivierte Menschen ein, Teil dieser Entwicklung zu werden.“

Auch ohne Fachausbildung – Quereinsteiger willkommen

Die neuen Stellen in der Schichtproduktion in Leoben-Hinterberg richten sich auch an Menschen ohne spezifische Fachausbildung und Quereinsteiger. Eine umfassende Onboarding- und Trainingsphase sorgt für die nötige Qualifikation. Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, Englischkenntnisse von Vorteil. Das Unternehmen bietet vor Arbeitsbeginn spezielle Deutschkurse für „Technisches Deutsch“. Zusätzlich läuft ein internes Empfehlungsprogramm: Für jede erfolgreiche Empfehlung durch bestehende Mitarbeiter wird eine Prämie von 1.000 Euro brutto ausbezahlt.

Link zum AT&S-Karriereportal: Mitarbeiter Produktion (w/m/d) - Leoben Stellendetails | atsaustria

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net

AT&S Karriereportal

Infos zu den 150 Stellen

Rückfragen & Kontakt

Medienkontakt:
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13, 8700 Leoben / Österreich
www.ats.net

