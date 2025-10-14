Öffentlicher Produktrückruf CLEVER POPCORN GESALZEN FÜR DIE MIKROWELLE 3x100G

Wiener Neudorf (OTS) -

Der Lieferant Popz Europe Kft. ruft aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes CLEVER POPCORN GESALZEN 3x100G Charge 102/MHD 11.04.2026 sowie Charge L135/MHD 14.05.2026 zurück.

Im Rahmen der Qualitätskontrolle des Lieferanten wurde festgestellt, dass sich im Verpackungsmaterial möglicherweise Spuren der Vorläuferverbindungen von PFOA und PFDA befinden, welche gesundheitsgefährdend sein können. Da eine Migration ins Lebensmittel nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den BILLA Kundenservice unter Tel.Nr. 0800 828 700 (Mo-Fr 07:15-19:30 Uhr, Sa 07:15 – 18:00 Uhr) oder per Mail an kundenservice@billa.at

Der Lieferant Popz Europe KFT bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.