Die Jugend erreichen? Mit dem ÖHV-Videowettbewerb #bestpraktikum!

Wien (OTS) -

Spektakuläre Drohnenaufnahmen, kreative Schnitttechnik und Barkeeper-Tricks lassen keinen Zweifel: Praktika sind ein spannendes Sprungbrett in die Berufswelt. Die Video-Beiträge heben hervor, wie eng Arbeit und Freizeit verbunden sind – kostenlose Nutzung von Spa-Bereichen und gemeinsame Freizeitaktivitäten inklusive. „Da bekommt man auch die gute Stimmung in den Teams mit und die Unterstützung für die Praktikant:innen. Wo sonst kann man neben der Arbeit Filme drehen – vor so einer Kulisse?“, freut sich Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung, über die überzeugenden Spots und gratuliert Nina Fraberger, Schülerin der HTS St. Pölten und Praktikantin im Hotel Tauernhof in Großarl, zum Hauptpreis, einem iPhone 17.

Videos und Social Media-Kampagne mit hoher Reichweite

Die eingereichten Beiträge erreichten in Summe mehr als 213.000 Views, die begleitende Social-Media-Kampagne auf Instagram und Facebook 139.000 Personen – mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr. Ermöglicht haben das engagierte Sponsoren: Almanac Palais Vienna, Vienna Marriott Hotel, Explorer Hotels, Harry’s Home und das Stadtoase Kolping Hotel sorgten mit attraktiven Übernachtungsgutscheinen für Begeisterung.

Macht Lust auf mehr

#bestpraktikum zeigt Hotels von einer neuen Seite, hautnah, authentisch und voll Leidenschaft. „Die Kreativität und der Humor beleuchten eindrucksvoll, wie einzigartig diese Praktikumserfahrungen sind und machen Lust auf mehr! Genau das soll #bestpraktikum und das ist gelungen“, resümiert ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer. Von der positiven Aufmerksamkeit und dem authentischen Signal profitiert die gesamte Branche: Qualitätshotels sind Top-Ausbilder und -Arbeitgeber!

ÖHV-Young Talents bringt Arbeitgeber:innen und Nachwuchs zusammen

Die Initiative ÖHV-Young Talents unterstützt Nachwuchskräfte, bringt Arbeitgeber:innen und Jugendliche für Praktika, Lehrstellen und berufspraktische Tage zusammen. Informationen dazu finden Sie unter www.oehv.at/young-talents, die Videos unter www.oehv.at/videowettbewerb und weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unterwww.oehv.at/presse.

Ein Foto zur Aussendung finden Sie hier zum Download, © ÖHV; v.l.n.r.: Armin Haiderer, Leiter der Medienabteilung, Gewinnerin Nina Fraberger, Kristin Oberweger, ÖHV-Arbeitsmarktinitiativen, Fachvorstand Albert Decker