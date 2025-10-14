Sweet Home Alabama - das Herz der Südstaaten erleben

Wien (OTS) -

Alabama - allein der Name weckt Bilder von eichengesäumten Straßen, von einladenden Kleinstädten, rustikalen Restaurants und charmanten Hotels in denen die unvergleichliche Gastfreundschaft der Südstaaten gelebt wird. "Sweet Home Alabama" ist nicht nur ein Song, es ist ein Versprechen. Ein Versprechen auf Kultur, Geschichte, Musik und Natur in einer Intensität, wie sie kaum ein anderer Bundesstaat der USA vereint.

Wer Alabama bereist, spürt sofort diese besondere Mischung aus Tradition und modernen Vibes. In den Bars erklingen Blues und Country, während draußen der Duft von Barbecue und fangfrischem Seafood in die warme Abendluft steigt. Am Strand von Gulf Shores und Orange Beach rauschen die Wellen über mehr als 50 Kilometer schneeweißen Sand, während in Mobile zu Beginn eines jeden Jahres der Mardi Gras mit farbenprächtigen Paraden und Bällen gefeiert wird - an dem Ort, an dem der USamerikanische Karneval geboren wurde.

Doch Alabama ist weit mehr als Genuss und Lebensfreude. Hier wurde Geschichte geschrieben. In Montgomery, der Hauptstadt, erinnern Orte wie das Rosa Parks Museum oder die Dexter Avenue King Memorial Baptist Church an den Mut jener Menschen, die für Gleichberechtigung und Freiheit kämpften. Im Birmingham Civil Rights Institute wird diese Vergangenheit lebendig - ein Besuch, der tief berührt. Und wer durch den Kelly Ingram Park geht, sieht lebensgroße Skulpturen, die von der Kraft und vom Leid jener Tage erzählen.

Im Norden des Staates schlägt das Herz für Musik. In den legendären Studios von Muscle Shoals nahmen die Rolling Stones, Aretha Franklin und Otis Redding ihre Welthits auf. "Rock 'n' Roll Heaven" nannte Keith Richards diesen Ort - und man versteht warum, wenn man im Rahmen einer Führung hinter die Kulissen dieser Studios sieht. Ein Stück weiter in Huntsville wiederum beginnt die Reise in die Sterne. Das U.S. Space & Rocket Center erzählt die Geschichte der Raumfahrt. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht eine original Saturn V - der Typ Rakete, der genau hier entwickelt wurde und die Menschheit zum Mond brachte. Zwischen historischen Villen, viktorianischen Stadtvierteln und moderner Kunstszene findet Huntsville so den perfekten Balanceakt zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Auch die Natur ist in Alabama ein stiller Protagonist. Vom tiefgrünen Little River Canyon bis zum mystischen Mobile-Tensaw-River-Delta, das manch einer "Nordamerikas Amazonas" nennt, entfaltet sich eine Landschaft von stiller Schönheit und wilder Kraft. Wer die Golfküste erreicht, wird mit paradiesischen Stränden belohnt - türkisblaues Wasser, weißer Sand, Sonnenuntergänge, die den Himmel in Rot- und Goldtöne tauchen. Hier ist der Süden pure Leichtigkeit.

Wer Alabama mit offenen Augen und Ohren bereist, den erwarten Momente für die Ewigkeit, von der Begegnung mit einem Zeitzeugen der Bürgerrechtsbewegung, der von seiner Teilnahme an geschichtsträchtigen Märschen erzählt, über Musiker, die eine unscheinbare Bar spontan in einen Konzertsaal verwandeln bis hin zu Köchen, die begeistert uralte Familienrezepte mit ihren Gästen teilen. Alabama ist ein Bundesstaat, der den Reisenden nicht nur Orte, sondern vor allem Geschichten schenkt.

Alabama wartet - mit offenen Armen, voller Musik, Geschichte und Herzlichkeit. Und vielleicht werden auch Sie am Ende Ihrer Reise leise summen: Sweet Home Alabama.

