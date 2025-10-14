Stellungnahme zu sexuellem Missbrauch durch ÖBB-Lokführer im Eisenbahnmuseum Strasshof

Strasshof an der Nordbahn (OTS) -

Der Erste österreichische Straßenbahn- und Eisenbahnklub (1. öSEK), Betreiber des Eisenbahnmuseums Strasshof, ist zutiefst erschüttert über aktuelle Vorwürfe, die in Zusammenhang mit einem ehemaligen Mitarbeiter bekannt geworden sind.

Tatsache ist, dass besagter ÖBB-Lokführer jahrelang im Eisenbahnmuseum Strasshof als Mitarbeiter tätig war. Er galt hier immer als sehr engagiert. Der Museumsbetrieb und das gemeinschaftliche Wirken standen für ihn stets im Vordergrund.

Leider müssen wir mitteilen, dass es durch diesen Mitarbeiter auch in den Räumlichkeiten unseres Museums zu Fällen sexuellen Missbrauchs gekommen ist. Sobald der Vereinsvorstand davon Kenntnis erlangte, wurde sofort reagiert: Der betreffende Mitarbeiter wurde umgehend vom Verein ausgeschlossen und es wurde ein Betretungsverbot auf dem gesamten Vereinsgelände erteilt.

Der 1. öSEK ist ein gemeinnütziger Verein mit rund 450 Mitgliedern, darunter etwa 150 ehrenamtlich tätige Personen. Ein zentrales Anliegen des Vereins ist ein generationenübergreifendes Miteinander um die Geschichte der österreichischen Eisenbahn am Leben zu erhalten und auch das Wissen damit an die Jugend weiterzuvermitteln. Auf diesen Aspekt der Weitergabe des immateriellen Kulturgutes ist der Verein sehr stolz. Gerade deshalb trafen uns diese Vorkommnisse besonders schwer.

Wir haben auch aus diesem Grund im Verein reagiert und als Sofortmaßnahme drei Ombudspersonen ernannt, an die sich in jeglicher Situation vertrauensvoll gewandt werden kann. Weiters stehen wir seit Monaten mit dem Landeskriminalamt in engem Kontakt, unterstützen die laufenden Ermittlungen und wollen so auch zu einer lückenlosen Aufklärung beitragen.

Um die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft nicht zu gefährden, können seitens des Vereins derzeit keine weiteren Informationen bekannt gegeben werden.