- 14.10.2025, 12:40:03
- /
- OTS0088
FPÖ-Bors: „Freispruch für syrischen IS-Anhänger ist fatales Zeichen“
17-jähriger Flüchtling für Drogen aber nicht für Terror-Propaganda verurteilt
„Es ist ein fatales Zeichen, wenn ein 17-Jähriger, dessen Familie aus Syrien geflüchtet ist, über Soziale Medien IS-Propaganda-Inhalte verteilt und dann von den Vorwürfen freigesprochen wird“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors den aktuellen Ausgang eines Prozesses gegen einen 17-jährigen Flüchtling am Landesgericht Korneuburg.
Der Angeklagte wurde zwar wegen anderer Delikte verurteilt und muss sich Deradikalisierungs-Sitzungen unterziehen, kam aber in Summe milde davon. „Wir müssen islamistisch radikalen Tendenzen jeden Nährboden entziehen und im Keim ersticken und nicht mit Klangschalen-Therapien entgegnen. Wenn dann das Teilen von IS-Propaganda vor Gericht als Dummheit durchgeht, ist das absolut nicht nachvollziehbar“, schließt Bors.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN