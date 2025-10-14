FPÖ-Bors: „Freispruch für syrischen IS-Anhänger ist fatales Zeichen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Es ist ein fatales Zeichen, wenn ein 17-Jähriger, dessen Familie aus Syrien geflüchtet ist, über Soziale Medien IS-Propaganda-Inhalte verteilt und dann von den Vorwürfen freigesprochen wird“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors den aktuellen Ausgang eines Prozesses gegen einen 17-jährigen Flüchtling am Landesgericht Korneuburg.

Der Angeklagte wurde zwar wegen anderer Delikte verurteilt und muss sich Deradikalisierungs-Sitzungen unterziehen, kam aber in Summe milde davon. „Wir müssen islamistisch radikalen Tendenzen jeden Nährboden entziehen und im Keim ersticken und nicht mit Klangschalen-Therapien entgegnen. Wenn dann das Teilen von IS-Propaganda vor Gericht als Dummheit durchgeht, ist das absolut nicht nachvollziehbar“, schließt Bors.