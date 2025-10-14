  • 14.10.2025, 12:05:05
Installateure Wien schlagen Alarm: Viele Menschen ignorieren Thermenwartung – das kann teuer werden!

Erfahrungsbericht von Markus H., Installateur aus Wien. Seit über 15 Jahren arbeitet er im Bereich Heizung und Sanitärtechnik und berichtet regelmäßig über häufige Probleme bei Thermenwartung
Wien (OTS) - 

„Ich arbeite seit über 15 Jahren als Installateur in Wien“, erzählt Markus H. „Jedes Jahr sehe ich dasselbe: verstaubte Brenner, defekte Sensoren und komplett verstopfte Leitungen. Viele Hausbesitzer sparen an der jährlichen Wartung, weil sie glauben, die Therme laufe ohnehin problemlos. Doch wenn sie im Winter plötzlich ausfällt, wird es schnell teuer und ungemütlich.“

Experten raten, die Geräte regelmäßig prüfen zu lassen – nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch um Energie zu sparen. Weitere Informationen und praktische Tipps zur richtigen Thermenwartung in Wien finden Interessierte auf einer lokalen Fachseite.

Rückfragen & Kontakt

Persek Lajos Werbeagentur
Persek Lajos
Telefon: 066567120008
E-Mail: lajos@persek.info
Website: https://persek-werbeagentur.online

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
