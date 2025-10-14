Neue Formate auf ORF KIDS: Start für „Das Sport-ABC“ und „BOX“ am 20. Oktober

Wien (OTS) -

Viel Neues hat ORF KIDS zu bieten – gleich zwei brandneue Formate starten am Montag, dem 20. Oktober 2025, durch: Bei „Das Sport-ABC“ hüpft mit dem jungen Publikum durch das Alphabet – denn in der neuen Sendung dreht sich alles um Buchstaben und Bewegung. Gestartet wird mit E wie Eistauchen, Eisstockschießen und E-Trail. Die „BOX“ hält jede Folge einige Überraschungen bereit und liefert Bastelideen, Rezepte oder spannende Experimente. Zum Auftakt gibt’s alles rund um das Thema „Regenbogen“. Ebenfalls ab 20. Oktober geht es sportlich weiter mit neuen Ausgaben der „Yoga Kids“, die sich in vier neuen Welten bewegen. Zudem beschäftigt sich eine Spezialausgabe der „ZIB Zack Mini“ mit dem Thema „Fake News“ und in einer neuen Folge des ORF-KIDS-Talkformats „Was geht?“ sprechen am 21. Oktober die Kinder über das Thema „Gute Laune – was macht euch happy?“.



Außerdem sorgt „Die Superklasse“ bereits am 18. Oktober für Spannung in Vorarlberg: Wer schafft den Sprung in die nächste Runde? Fanny Stapf und Stefan Gruber begrüßen ab 8.35 Uhr im Stream und on demand – und am Tag darauf um 9.20 Uhr auch in ORF 1 – die vierten Klassen der VS Lech am Arlberg und VS Götzis, die mit Wissen und Kreativität um den Aufstieg in die nächste Runde spielen.



„HELMI“ barrierefrei: Zum „Tag des weißen Stocks“ gibt es am 15. Oktober eine neue Folge von „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“ mit Audiodeskription im Zweikanalton für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder. Die Folge „Helfen statt hindern“ ist um 7.15 Uhr im Stream zu sehen und zusammen mit weiteren Folgen mit Audiodeskription on demand auf kids.ORF.at abrufbar.



Am 19. Oktober gibt es im Sonntagsfilm ein Wiedersehen mit „Fünf Freunde 4“ und bei einer neuen Folge „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“, diesmal müssen die jungen Bäcker:innen Paris-Brest und Obstkuchen zaubern. Serienweise Unterhaltung für das jüngste Publikum gibt es außerdem mit „Madagascar – Die kleine Wildnis“ (ab 14. Oktober) und den schnellen Schnecken von „Turbo FAST“ – Letzteres ist auch im englischen Originalton abrufbar.

Zusätzlich bieten kids.ORF.at und die ORF-KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“ und „Tolle Tiere“ bis zu „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS.



„Die Superklasse“ macht diesmal Station in Vorarlberg. Es treten die vierte Klasse der VS Lech am Arlberg (Team Blau) gegen die vierte Klasse der VS Götzis (Team Gelb) an. Dabei bilden jeweils fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein. Die Schüler:innen aus Vorarlberg müssen sich in den Spielen „Tisch-Ball“, „Kluge Köpfe – Höher oder Niedriger?“, „Code-Staffellauf“ und „Maßarbeit“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen. „Die Superklasse“ ist ab 8.35 Uhr im Stream und on demand – und am Tag darauf um 9.20 Uhr auch in ORF 1 zu sehen.



Neue Folgen „Yoga Kids“ – mit vier neuen Welten: Auftakt in der Arktis am 20. Oktober



Die „Yoga Kids“ laden in neuen Folgen zum Mitmachen ein und begrüßen in vier neuen Welten mit Arktis, Dschungel, Blumenwiese und Wetterwerkstatt. Zum Auftakt heißt es in der Arktis „Gut festhalten!“, denn es gibt eine lustige und rasante Schlittenfahrt mit Huskys zu erleben.



„ZIB Zack Mini“ – Spezialsendung zum Thema Fake News am 20. Oktober, 17.55 Uhr im Stream



Versteckte Kameras in Labubus überwachen Kinder? Ex-US-Präsident Obama wird verhaftet? Solche täuschend echt aussehenden Nachrichten verbreiten sich im Internet rasend schnell. Doch nur knapp die Hälfte der Jugendlichen in Österreich kann diese Fake News enttarnen. Deshalb trifft Lena in dieser „ZIB Zack Mini“ ORF-Faktencheckerin Eva. Gemeinsam zeigen sie, wie man mit ein paar Tricks Falschnachrichten erkennen kann.



Start für das neue Format „Das Sport-ABC“ am 20. Oktober mit E wie Eistauchen, Eisstockschießen und E-Trail um 8.35 Uhr



Sportlich durch das Alphabet mit ORF KIDS: Von Armdrücken bis Zehnkampf dreht sich im neuen Format „Sport-ABC“ alles um Bewegung – und um Buchstaben! Jede der 26 Folgen widmet sich einem Buchstaben des Alphabets und stellt dazu drei spannende Sportarten vor. Mit dabei: zwei sportbegeisterte Kids, die im Studio gemeinsam rätseln, staunen und mitfiebern – aber nicht nur Köpfchen, sondern auch Körpereinsatz ist gefragt. In der ersten Folge geht es um den Buchstaben E: Christoph wagt einen mutigen Tauchgang unter eine dicke Eisschicht beim Eistauchen. Das finden auch Ratekids Mila und Valentin ganz schön aufregend, die gleich eine knifflige Frage dazu beantworten müssen. Außerdem entdeckt Christina beim Eisstockschießen ihr Wurfgeschick und Philipp, Jakob und Matthias stellen ihr Hobby E-Trial vor.



Start für das neue Format „BOX“ – am 20. Oktober dreht sich alles um den Regenbogen um 7.15 Uhr



Basteln, rätseln, spielen, lachen – die „BOX“ ist immer für eine Überraschung gut! Ob Freundschaft, Schule, Tiere, Spiele, Natur oder Technik: Jede Folge widmet sich einem neuen Thema und lädt Zuschauer:innen zum Mitmachen ein. Mit einfachen Materialien, klaren Anleitungen und viel Fantasie entstehen kreative Bastelideen, Experimente zum Staunen und köstliche Rezepte. Und wer gut aufpasst, kann beim „Boxenstopp“ spannende Schätz-, Scherz- und Wissensfragen lösen. In der Auftaktfolge geht es um den Regenbogen. Ob auf dem Teller, als kunterbunter Magnet oder selbstgebastelt als Wand-Deko: Regenbögen machen einfach gute Laune! Wie man sie euch ganz einfach nach Hause holt, zeigt die „BOX“.



Neue Folge: „Was geht?“ über „Gute Laune – was macht euch happy?“ am 21. Oktober um 8.25 Uhr



Was löst bei dir so richtig Stimmung aus? Amelie (12), Raffael (10) und Samira (10) erzählen, welche kleinen Dinge im Alltag für Glücksgefühle sorgen und wann sie sich besonders wohlfühlen. Außerdem entwickeln sie mit Pädagogin Melanie Österreicher Tricks, wie man schlechte Laune vertreibt.