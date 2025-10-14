„Benko, Pleiten und Prozesse“: ORF-III-„zur SACHE“ am 15. Oktober

Wien (OTS) -

Vom Chrysler Building in New York bis zum Berliner KaDeWe – der Tiroler Immobilienmilliardär René Benko ist hoch geflogen und tief gefallen. Tausende Arbeitsplätze wackeln und Milliarden werden gesucht. Benko soll auf Kosten anderer Millionen beiseitegeschafft haben – und immer öfter taucht die Frage auf, wie das alles so lange stattfinden konnte. Über Benkos ersten Prozess, fehlende Milliarden und die politischen Aufräumarbeiten diskutieren bei Wolfgang Geier in „zur SACHE“ Cornelia Wesenauer (Alpenländischer Kreditorenverband), Leonhard Dobusch, (Wirtschaftswissenschafter, Universität Innsbruck), Johannes Zink (Rechtsanwalt, Geschädigtenvertreter) und Marina Delcheva (Journalistin „profil“) – am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON.



Nach dem Polittalk beleuchtet „Benko – Die Doku“ (23.20 Uhr) den Aufstieg und Fall von René Benko, der mit seiner Signa-Gruppe die größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte zu verantworten hat. Dabei wird gezeigt, wie der Tiroler Unternehmer mit besten Kontakten in die Politik Milliardengeschäfte einfädeln konnte – in Deutschland wie auch in Österreich.



Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.