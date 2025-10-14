Czernohorszky - Klimafreundlich und modern: Simmeringer Schwimmhalle öffnet Bahnen

Wien (OTS) -

Wiens Badelandschaft ist um eine Halle reicher: Ab 28. Oktober startet die komplett neue Schwimmhalle im Simmeringer Bad ihren Vollbetrieb. Schon jetzt können Schulen und Schwimmvereine die 25-Meter-Bahnen sowie die moderne Ausstattung in einem der klimafreundlichsten Bäder Wiens genießen.

„So sieht klimafreundliches Schwimmen aus!“, sagt Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die Badekultur ist in Wien fest verwurzelt und hat unsere Lebensqualität in den vergangenen Jahrzehnten stark verbessert. Mit unserem Bäderbauprogramm wollen wir nicht nur für mehr, sondern für noch hochwertigeres Badevergnügen sorgen. Die neue Halle in Simmering bietet nun mehr Platz für Schwimmbegeisterte und leistet dank ihrer umweltfreundlichen Bauweise einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und damit zum Erhalt unserer Lebensqualität.“

Das kann die neue Schwimmhalle

Herzstück der neuen Schwimmhalle ist das 25 x 12,5 Meter große Sportbecken. Die Nebeneinrichtungen (Umkleiden, Sanitärräume, etc.) wurden an das Bestandsgebäude über zwei Verbindungsbrücken angebunden, wo auch der barrierefreie Haupteingang für beide Schwimmhallen zu finden ist. Im Bestandsgebäude wurden der Eingangsbereich, die Umkleiden und zugehörigen Sanitärbereiche adaptiert und zusätzliche Liegebereiche geschaffen.

Dank modernster Badewassertechnik ist ein ressourcenschonender und nachhaltiger Badebetrieb möglich. Zudem wurden Fassade und Dach begrünt und eine neue Photovoltaikanlage mit 100 kWp Leistung produziert einen Teil des Strombedarfs.

Badebetrieb

Schulen und Schwimmvereine erhalten je 3 zusätzliche Trainingsblöcke und auch für die Badegäste stehen zusätzliche Schwimmzeiten zur Verfügung. So kann die neue Halle jeden Sonntag mitbenutzt werden und am Montag wird von 11-21 Uhr eine Bahnenschwimmzeit für Sportbegeisterte angeboten. Auch in der bestehenden Schwimmhalle gibt es nun zusätzlichen Vormittags- und Abendschwimmzeiten.

