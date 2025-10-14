  • 14.10.2025, 11:29:33
FPÖ – Heinreichsberger: Ukraine-Ankunftszentrum in Hietzing muss umgehend geschlossen werden

Die Kapazitätsgrenze neben dem Schulverein der Dominikanerinnen ist längst überschritten

Wien (OTS) - 

„Das Ankunftszentrum und Notquartier Schlossberg im 13. Bezirk ist momentan der einzige Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich. Aktuell erreicht es täglich seine Kapazitätsgrenze von 232 Plätzen. Seit die Ukraine das Ausreiseverbot für Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren im Sommer aufgehoben hat, kommen vermehrt junge Männer, das Zentrum ist seit Anfang September täglich vollkommen ausgelastet“, erklärt der Hietzinger FPÖ-Bezirksparteiobmann Klubobmann Georg Heinreichsberger.

Er kritisiert, dass viele der Angereisten offensichtlich nicht aus, sondern über die Ukraine nach Österreich gekommen sind. „Das diese Menschen just neben einer katholischen Schule, deren Schüler hauptsächlich junge Mädchen sind, untergebracht werden, zeigt von wenig Sensibilität und ist völlig unverständlich. Berichte von Anrainer bestätigen diese Verantwortungslosigkeit der zuständigen Stellen, wenn Gruppen von Jugendlichen offensichtlich in der Öffentlichkeit kiffen und sich in der unmittelbaren Umgebung der Einrichtung das sog. ‚Oferl‘ reichen oder das Grätzl verschmutzen. Mittlerweile gibt es fast jeden Tag einen Polizeieinsatz. Ein Ankunftszentrum dessen Kapazität längst überschritten ist, führt natürlich dazu, dass diese Migranten auch nicht mehr entsprechend betreut werden können. Die Hietzinger in der Umgebung haben Angst, nachts auf die Straße zu gehen und fühlen sich vom Fonds Soziales Wien und der Partnerorganisation Volkshilfe im Stich gelassen. So kann und darf es nicht weitergehen.“ Heinreichsberger verlangt eine rasche Schließung und Absiedelung der Einrichtung.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Wien
E-Mail: presse@fpoe.at

