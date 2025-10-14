  • 14.10.2025, 11:29:03
AVISO Jüdisches Museum Wien: „Schwarze Juden, Weiße Juden? Über Hautfarben und Vorurteile"

Wien (OTS) - 

Das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, widmet sich in seiner neuen Herbstausstellung „Schwarze Juden, Weiße Juden? Über Hautfarben und Vorurteile", die von 22. Oktober 2025 bis 26. April 2026 im Museum Dorotheergasse zu sehen ist, dem Thema der jüdischen Identität im Spannungsverhältnis zwischen Eigendefinitionen, Antisemitismus und Rassismus. Welche Hautfarben haben Jüdinnen und Juden – und welche werden ihnen zugeschrieben? Wie verorten sie sich selbst? Die Ausstellung „Schwarze Juden, Weiße Juden?“ geht diesen Fragen nach und zeigt historische und zeitgenössische Beispiele der Fremd- und Selbstwahrnehmung.

Die Vertreter*innen der Medien sind zur Pressebesichtigung der neuen Ausstellung herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 21. Oktober 2025, 10:30 Uhr
Ort: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Bei der Presseführung stehen Direktorin Barbara Staudinger, die Kurator*innen Tom Juncker, Daniela Pscheiden, Hannes Sulzenbacher, und Vanessa Spanbauer, sowie die Künstler*innen Lenore Cohen, Ella Cooper, Sheri Avraham und Aaron Silver für Ihre Fragen zur Verfügung.

Anmeldung erforderlich! Unter der Tel.: +43 1 535 04 31-1519 oder per E-Mail an: presse@jmw.at

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Natascha Golan
Jüdisches Museum Wien - Medienbetreuung
Telefon: 0699 1520 5554
E-Mail: natascha.golan@jmw.at
www.jmw.at

Wolfgang Gatschnegg
Wien Holding – Konzernsprecher
Telefon: +43 1 408 25 69 21
Mobil: +43 664 82 68 216
E-Mail: w.gatschnegg@wienholding.at

