Silvestermeile München: Gemeinsam auf der Ludwigstraße ins neue Jahr feiern

Einzigartiges Straßenfest für alle Münchnerinnen und Münchner sowie seine Besucher am Mittwoch, den 31.12.2025, auf der Ludwigstraße von 19 Uhr bis 2 Uhr

Mitreißendes Musikprogramm auf vier Bühnen sowie Licht- und Videoprojektionen auf der gesamten Meile, die in atemberaubender Licht-, Video- & Lasershow zum Jahreswechsel kulminieren

Ticketstart ab 16. Oktober mit limitierten Early Bird Tickets zum Sonderpreis von 33 Euro (zzgl. VVK-Gebühren)

Noch 2,5 Monate bis zum Jahreswechsel - die Vorbereitungen für die Silvestermeile München 2025 laufen auf Hochtouren. Die Ludwigstraße zwischen Siegestor und Von-der-Tann-Straße wird zum großen Feier-Treffpunkt für zehntausende Gäste aus Nah und Fern, die den Jahreswechsel gemeinsam im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt feiern möchten.

Am Donnerstag, den 16. Oktober, startet der VVK mit Early Bird Tickets zu vergünstigten 33 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) pro Person. Das limitierte Angebot gilt 48 Stunden bzw. solange der Vorrat reicht. Die reguläre Ticketverkauf gibt es dann ab 40 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) aber auch Familienpässe zum ermäßigten Preis. Tickets sind erhältlich bei den Ticket-Partnern Fever und München Ticket.

Zudem werden insgesamt 400 kostenfreie Tickets großteils über Kulturraum München vergeben: "Wir freuen uns, dass unser Kooperationspartner KulturRaum München zur Silvestermeile kostenfreie Tickets vermittelt und damit Menschen mit geringem Einkommen die Teilnahme ermöglicht. Interessierte können die Karten ausschließlich als registrierte KulturGäste erhalten: www.kulturraum-muenchen.de."

Um gebührend ins neue Jahr zu feiern, sieht das musikalische Festival-Programm insgesamt vier Bühnen vor: Die große Stage am Siegestor bietet eingängige Pop- & Party-Musik u.a. mit der Urban-Brass-Band Moop Mama, Münchens Party-Act Nr. 1 Gerry & Gary sowie Alphorntechno von Loisach Marci und dem Party-DJ Mitja Lafere. Die Bühne "Local Voices" am Geschwister-Scholl-Platz bereitet Singern & Songwritern sowie dem lokalen Nachwuchs eine Bühne. Mit dabei sind u.a. sphärischen Klänge der Münchner All-female-band Oh Theia sowie Anna Apprezzato & Alex Volta.

Bei der Bühne "Huber Beats" am Professor-Huber-Platz gibt es feinsten Hip-Hop auf die Ohren, kuratiert vom ehemaligen Crux-Betreiber Tom Nothaft. An der Bühne rechts neben der Kirche St. Ludwig feiern Fans der Elektronischen Tanzmusik bei "Ludwig Beats", u.a. mit Tonio Barrientos und vølta x Pascale Luise.

Das gesamte Programm wird zeitnah u.a. auf der Silvestermeilen-Webseite www.silvestermeile.de veröffentlicht.

Auch visuell wird sich Münchens Prachtstraße für die große Nacht besonders herausputzen, denn verschiedene Lichtkünstler aus Bayern und Deutschland werden die Veranstaltungsfläche zum Leuchten bringen:

Das Lichtkonzept und seine Kuratierung durch den Abend stammen von Matthias Singer. Der Licht-Installationskünstler verdingte sich bereits während seines Studiums mit Lichtkonzepten für Münchner Clubs wie dem Bob Beaman, Kong und Charlie, unterstützte alsbald mit seiner Kunst Bands und Festivals, bis die großen Konzerttempel Deutschlands - wie die Ruhrtriennale, die Münchner Kammerspielen und das Bayerische Staatstheater, die Staatsoper Berlin und die Hamburger Elbphilharmonie sowie namenhafte Design-Häuser ihn engagierten.

Die Fassaden am Professor-Huber-Platz werden vom Videodesigner, Mediaartist und VJ Benjamin Jantzen mit einer Silvestermeile-Edition seines preisgekrönten le taxi pour les galaxies bespielt.

Zum Countdown ins Neue Jahr stimmt dann der international tätige Komponist, Soundartist, DJ und Musikproduzent Benjamin ´Beni` Brachtel mit ein, der wie sein Kollege Singer u.a. für die Münchener Kammerspiele und das Bayerische Staatstheater tätig ist. Gemeinsam werden sie ein faszinierendes Spektakel aus Laser, Licht, Sound und Gebäudeprojektionen zaubern.

An der St. Ludwig Kirche werden in Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising die Video-, Licht- und Medienkünstler von We Are Video zudem mit einer ganz besonderen Projektion die Silvestermeile bereichern. Hier können die Besucher auch virtuelle Feuerwerksraketen aus Licht aufsteigen lassen.

"Die Ludwigstraße als Festgelände wird den gesamten Abend durchgängig einzigartig illuminiert sein. Kurz vor Mitternacht können sich unsere Besucherinnen und Besucher auf eine atemberaubende Licht-, Video- und Lasershow freuen, die München so noch nicht gesehen hat. Wir haben uns bewusst gegen ein Feuerwerk entschieden. Damit übernimmt die Stadt eine Vorreiterrolle in Sachen umweltverträgliche Großveranstaltung, die im besten Fall Signalwirkung entfalten wird. Künstlerische Licht- und Lasershow statt Feuerwerksraketen, ein Abend ohne Feinstaubemissionen und Böller-Lärm - das wird ein nachhaltiges Erlebnis ohne negative Folgen für Tiere und Umwelt." so Alexander Wolfrum, Geschäftsführer der Münchener Eventagentur G.R.A.L. GmbH und fügt hinzu: "Vielleicht noch wichtiger: Selbstverständlich werden wir ein umfangreiches Sicherheitskonzept mit unseren Partnern umsetzen. So können alle gemeinsam sicher feiern."

Und auch das leibliche Wohl wird auf der Münchener Silvestermeile nicht zu kurz kommen: An einer Vielzahl großer und kleiner Foodtrucks und Stände finden alle Durstigen und Hungrigen ein reichhaltiges Angebot, wobei ein Schwerpunkt auf regionalen Speisen und Zutaten aus Bayern liegen wird.

Die Silvestermeile München 2025: Das wird vor allem eine festlich illuminierte Flanier- und Erlebnismeile mit vier verschiedenen Musikbühnen und DJ-Decks, künstlerischen Licht- und Videoprojektionen an den Gebäuden sowie einem breiten gastronomischen Angebot mit internationalen und bayerischen Spezialitäten. Das vielseitige Musikprogramm reicht von Blasmusik und Coverbands, Rock- und Pop-Musik über Hip-Hop bis Techno - mit vielen Formationen, Musikern und DJs aus München, der Region und ganz Bayern.

