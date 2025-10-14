- 14.10.2025, 11:12:03
Erfolgreich abgeschlossen: ÖHV gratuliert Absolvent:innen der AKA 2025!
18 Führungskräfte haben die 34. Abteilungsleiterakademie im Biohotel Rupertus in Leogang erfolgreich abgeschlossen.
„Die Aufgaben eines Abteilungsleiters sind vielfältig und oftmals nicht einfach: Sie arbeiten direkt am Gast, übernehmen Managementaufgaben und agieren als Vorbilder für ihre Mitarbeiter:innen“, betont ÖHV-Campus-Leiterin Brigitta Brunner, BA, im Rahmen der Abschlussfeier der 34. AKA im Biohotel Rupertus. Besonders herausfordernd sei es, diese unterschiedlichen Rollen zu verbinden. „Abteilungsleiter:innen haben Schlüsselpositionen im Betrieb inne und müssen viele Aufgaben – von Wissensträger bis Coach – gleichzeitig erfüllen. Deshalb haben wir uns bei der AKA das Ziel gesetzt, jungen Führungskräften einerseits das notwendige Know-how zu vermitteln und ihnen andererseits die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung zu geben“, erklärt Lehrgangsleiterin Julia Pfeiffer, MA. Die ÖHV ist stolz darauf, die berufliche Entwicklung von Führungskräften zu fördern und ihre Kompetenzen gezielt zu stärken.
Praxisnahe Weiterbildung mit nachhaltigem Mehrwert
Die Weiterbildung an der AKA ist praxisorientiert und abwechslungsreich gestaltet. Die Teilnehmer:innen erarbeiten gemeinsam mit erfahrenen Referent:innen Inhalte, die von Teambuilding, Arbeitsrecht und Abteilungskennzahlen über Mitarbeitereinsatzplanung bis hin zu Qualitätsmanagement und Mitarbeiterführung reichen. Zwischen den drei Modulen werden Lerntransfertaufgaben direkt im eigenen Betrieb umgesetzt – so fließt das Gelernte unmittelbar in den Arbeitsalltag ein. „Ich sehe die AKA als eine großartige Gelegenheit, gemeinsam zu lernen und unsere Führungsfähigkeiten weiterzuentwickeln. Man erkennt, wie wichtig es ist, an Erfahrungen zu wachsen, und erhält die richtigen Werkzeuge, um Mitarbeiter:innen erfolgreich zu führen und den Betrieb voranzubringen“, sagt Georg Pritz, diesjähriger AKA-Sprecher. Nicht zuletzt entstehen durch den Austausch unter den Teilnehmenden wertvolle Netzwerke – oft der Grundstein für lebenslange Freundschaften in der Branche.
18 Absolvent:innen der 34. AKA
Sara Almadin, COOLNEST
Moschtaba Ghafari, HOTEL KRONE IN AU
Sylvia Gruber, HOTEL WINZER
Stefan Albert Heiser, HOTEL WARMBADERHOF
Tarik Matteo Kaya, HALDENSEE****
Stella Kienesberger, SCHLOSSHOTEL MONDSEE
Khaled Kinbaso, HOTEL POST
Alexandra Köckhuber, HOTEL WINZER
Stefan Kraschl, HOTEL GARTNERKOFEL
Bernadette Lang, NATURHOTEL BAUERNHOFER
Celine Lanner, HOTEL GARTNERKOFEL
Daniel Lerchster, TRAUBE BRAZ ALPEN.SPA.GOLF.HOTEL
Magdalena Metzler, GAMS ZU ZWEIT
Lea Neuner, HOTEL LEUTASCHERHOF
Georg Pritz, HOTEL "ZUM SCHWARZEN BÄREN"
Petra Weiß, HALDENSEE****
Fotocredit: ÖHV/Lechner
Inhalte der Abteilungsleiterakademie im Überblick:
Arbeiten im Team
Was bedeutet Führung? Persönlichkeit – Aufgaben – Werkzeuge einer Führungskraft
Grundlagen zu Arbeitsrecht und Lehrlingsausbildung
Human Resource Management (Mitarbeiterorganisation, -einteilung; Personalkosten; Meetingkultur)
Grundlagen Budgetierung und Controlling
Hygienemanagement und Prozessoptimierung
Beschwerdemanagement
Aktiv Verkaufen
Die Anmeldung für die (übernächste) AKA 2026 läuft bereits:
Modul 1
Di., 14. bis Fr., 17. April 2026
Modul 2
Di., 22. bis Fr., 25. September 2026
Modul 3 & Prüfung
Mo., 16. bis Fr., 20. November 2026
Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: +43 1 533 09 52-38 oder per E-Mail an julia.pfeiffer@oehv.at und online unter www.oehv.at/aka.
Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial finden Sie unterwww.oehv.at/presse
