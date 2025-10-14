„Im Schatten der Angst – Der Skorpion“ am 19. Oktober in ORF 2 und vorab auf ORF ON

Wien (OTS) -

Nach „Im Schatten der Angst“ (2019) und „Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen“ (2023) ist Julia Koschitz zum dritten Mal in der mehrfach ausgezeichneten TV-Thriller-Reihe als forensische Psychiaterin Dr. Karla Eckhardt zu sehen: In „Im Schatten der Angst – Der Skorpion“ ist Eckhardts Gutachten ausschlaggebend für Lockerungsmaßnahmen für einen Gefängnisinsassen, der wegen Geiselnahme und Mordes eine Freiheitsstrafe verbüßt. Als ein Mann erschlagen am neuen Arbeitsplatz des Häftlings aufgefunden wird, verschwindet dieser spurlos. Hat sich die Psychiaterin getäuscht und die Lage falsch eingeschätzt?



In der ORF-Premiere am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 (bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON) sind an der Seite von Julia Koschitz – die derzeit für die neue ORF/ARD-Degeto-Serie „Das Vergessen“ (AT) vor der Kamera steht – ein weiteres Mal Susi Stach als Kommissarin und Jörg Schüttauf als Karlas Kollege sowie Stefan Gorski, Anton Noori, Sylvie Rohrer, Demet Gül, Oliver Rosskopf, Margarethe Tiesel u. v. a. zu sehen. Die Dreharbeiten fanden im Oktober und November 2024 in Wien statt, Regie führte Umut Dağ, das Drehbuch stammt aus der Feder von Nils-Morten Osburg und Marie-Therese Thill.



Mehr zum Inhalt:



Hat sie einem verurteilten Straftäter zu großes Vertrauen geschenkt, und wurde dieser abermals zum Mörder? Psychiaterin Dr. Karla Eckhardt (Julia Koschitz) befürwortet in einem Gutachten Lockerungsmaßnahmen für den psychisch kranken Anton Lisky (Stefan Gorski), der sich wegen Geiselnahme und Mordes im Maßnahmenvollzug befindet. Der 31-Jährige bedauert seine Taten mittlerweile und hat seine Wut nach intensiven Therapien so weit im Griff.



Von ihrem Kollegen Dr. Kressmann (Jörg Schüttauf) bekommt Eckhardt volle Unterstützung, Kommissarin Irene Radek (Susi Stach) hingegen ist skeptisch und glaubt nicht an die Besserung von Lisky, den sie damals selbst verhaftet hat.



Aufgrund von Eckhardts Beurteilung darf Anton Lisky in der Gärtnerei von Birguel Yilmaz (Demet Gül) arbeiten, wo er von seinem neuen Kollegen Leon Wimmer (Anton Noori) allerdings immer wieder provoziert und angegriffen wird. Als Wimmer erschlagen im Glashaus aufgefunden wird, fehlt von seinem Handy jede Spur – und auch Lisky ist verschwunden. Hat die Psychiaterin ihren Patienten falsch eingeschätzt?



„Im Schatten der Angst – Der Skorpion“ ist eine Koproduktion des ORF mit Mona Film und Tivoli Film Produktion sowie ZDF; mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Film in Austria (ABA).